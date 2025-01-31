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在台東猥褻3女被逮　噁男改到墾丁大街公廁性侵未遂判6年4月

▲▼示意圖,霸凌,暴力,孩童,哭,害怕,童年,問題,幫助,無助,傷,角落,陰影,表達,創傷,鬱悶,暗（示意圖／123RF）

▲男子尾隨少女進墾丁大街公廁，意圖性侵，還好少女大聲呼救才沒被性侵得逞。（示意圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

在台東犯下3次猥褻少女案件的謝姓男子，2023年8月間，跑到墾丁某旅宿負責房務工作，卻趁觀光人潮盛行之時，尾隨一名未滿14歲的少女進入墾丁大街公廁企圖，少女大聲呼叫而逃過狼爪。案發後少女的家人氣憤異常，拒不和解。最高法院審理後，將謝男判處有期徒刑6年4月定讞。

南臺灣的墾丁風光明媚，素來為享譽國際間的觀光聖地，尤其到了每年暑假期間，各地旅客更是擠進這個小鎮，享受大海、藍天、陽光的度假風情。而雖然近年來不斷爆出墾丁大街商家敲竹槓事件，但觀光盛季的暑假期間，遊客人潮依然很多。而謝男竟然在遊客眾多的時候，在熙來人往的地點，犯下本案。

判決指出，自台東前來墾丁工作的謝男，2021年間曾在台東某藥妝賣場店內犯案，當時他鎖定高中少女，趁著少女選購商品時，伸出鹹豬手偷襲少女隱私部位，而後迅速落跑，總計一小時內侵犯3名少女，當時謝男遭判刑5月定讞。之後他到墾丁從事房務整理工作，但仍持續犯案。

本案乃因他在2023年8月某個晚間8點多，墾丁大街夜市上還有許多人潮的時候，竟然尾隨未滿14歲的少女進入墾丁大街公廁。少女進入廁間打算關門時，謝男竟推開廁所門，並立即脫下褲子，將少女壓制在角落。謝男隨即雙手箝制住少女雙腳，放在肩膀上，少女不斷掙扎大聲呼救，謝男擔心事發，落荒而逃。少女驚魂未定，隨後由家人陪同報警，警方循線逮捕謝男，檢方依照「加重強制性交未遂罪」，對謝男提起公訴。

法院審理時，謝男坦承犯行，還說想要向少女道歉，並賠償金錢和解；但少女家屬拒不和解，法院最後依照累犯加重的規定，將他判處有期徒刑6年4月。全案再上訴，最高法院日前駁回上訴定讞。

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