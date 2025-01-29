林沛祥形容「賴清德是NBA柯瑞、柯建銘是嘴綠」　兩人在扮黑白臉

▲柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

昨（28）日是除夕夜，民進黨立院黨團總召柯建銘在臉書發文喊「恭喜發財罷免書拿來」，怒批藍委是「蓄意殺人的現行犯」，甚至表示2月3日啟動大罷免、41席全罷，「一定把他們送進土城，與柯文哲當鄰居」。對此，國民黨立委林沛祥指出，總統賴清德與柯建銘就像金州勇士隊的柯瑞（Stephen Curry） 、「嘴綠」格林（Draymond Green）一樣，一個永遠是好人，一個永遠是壞人，台灣已經正式迎接大罷免、大造謠、大抹黑、大說謊的時代。

柯建銘昨日在臉書上指出，「搶救台灣只剩七天，台灣人民非站出來不可」，待2/3啟動大罷免以後，41席全罷，民進黨國會過半以後，一定把國民黨立委送進土城，與柯文哲當鄰居。

林沛祥提到，柯建銘在新年除夕還在想盡辦法發動大罷免、鼓吹仇恨、造成族群對立，這個跟賴清德小年夜很吉祥的跟大家說恭喜，說想要朝野和諧產生鮮明對比。

林沛祥指出，充滿智慧的柯建銘在過年期間違反常理的講大罷免，這跟賴清德玩的是兩面手法，賴清德當好人、柯建銘當壞人。就像金州勇士隊的柯瑞永遠當好人，「嘴綠」格林則永遠是壞人一樣，這就是執政黨的兩面手法。

林沛祥說，現在正式迎接大罷免、大造謠、大抹黑、大說謊的時代，國民黨立委只能盡全力捍衛自己的權利、表達民眾的心聲，期待今年即將來臨的蛇年，希望有一個新氣象，至少國家可以誠實一點。

