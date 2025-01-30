　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

印度大壺節爆大規模踩踏！近「40具遺體」送太平間　估單日湧1億人

▲▼印度教慶典「大壺節」（Kumbh Mela）爆發踩踏事件釀至少15死。（圖／路透）

▲印度教慶典「大壺節」（Kumbh Mela）爆發大規模踩踏事件。（圖／路透，下同）

文／中央社

北印度「大壺節」29日黎明前發生踩踏意外，3名警方消息人士告訴路透社，目前已知近40人喪生。為期6週活動以29日最為殊勝，數以千萬計信眾聚集當地沐浴聖河。

路透社報導，地球上規模最大朝聖集會印度教「大壺節」（Kumbh Mela）期間發生這起悲劇。事發12小時後，仍有遺體被送到莫提．拉爾．尼赫魯醫學院（Moti Lal Nehru Medical College）附設醫院太平間。當局尚未正式宣布罹難人數。

3名警方消息人士告訴路透社，已有近40具遺體被送到這個太平間。一名目擊者計算之後告訴路透社，太平間裡頭有39具遺體。上述警方消息人士其中之一證實，這39人全都是這起踩踏事件罹難者。

其中一位消息人士指出：「還有更多遺體會送來，這裡已有近40具遺體…我們會將遺體交還給家屬。」

▲▼印度教慶典「大壺節」（Kumbh Mela）爆發踩踏事件釀至少15死。（圖／路透）

目擊者表示，事發當下，信眾們遭到一股巨大力道推擠而倒在一起。也有人表示，當時前往河邊的路線不通，密密麻麻人潮動彈不得，導致有人窒息而倒下。

40歲的戴維（Jagwanti Devi）坐在救護車上，伴隨著親人的遺體。她說：「人群開始騷動，出現推擠、拉扯、從別人身上踏過去。先是我媽倒下，後來是我嫂嫂，她們遭到人群踐踏。」

總理莫迪（Narendra Modi）向「失去所愛的信眾們」致哀時，沒有提到罹難人數。

官員表示，預期今年大壺節6週期間一共會吸引4億名信徒。本月13日登場後，截至昨天已有近2億人參加活動。其中光是29日，截至當地時間下午4時為止，已有逾5700萬人來到這裡沐浴聖河。

莫迪可望下個月參與這項節慶。

當局曾估計29日會有創紀錄的1億人來到今年舉辦大壺節的北方邦（Uttar Pradesh）普萊雅格拉吉（Prayagraj）朝聖。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
初二回娘家「小心8地雷」！　穿2色衣恐帶衰家運一整年

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

印度大壺節爆大規模踩踏！近「40具遺體」送太平間　估單日湧1億人

南蘇丹驚傳墜機20人亡！剛起飛就墜毀機場　死者包含2中國人　

川普簽行政命令　限制19歲以下兒少性別轉換

釜山航空起火「增至7傷」！1人住院中　疑行動電源釀禍

外星人真的存在！前特種兵自曝見過外星科技　美軍秘藏地下設施內

30萬死者骨灰無人認領！　殯儀館恐「大規模拋灑」

最高級別召回！　美國樂事「1款洋芋片」食用恐出人命

空姐被甩飛！波音客機降落時「異常搖晃」　她重摔在地尾椎骨折

彭博：微軟調查DeepSeek是否「未經授權」取得OpenAI技術

日本人今年都來這參拜！唯一有「活體白蛇」神社　御守藏蛇皮超招財

巨大機械技師2度搶鎮瀾宮頭香！　開廟門「蛇進來」抱走1.8萬金媽祖

藍寶堅尼82歲翁「突襲」屁股被狂推50公尺

女孩練韓團舞遇超強路人 一加入秒成全場焦點！

【幻想她是最好的】計程車司機分享維持30年婚姻的祕訣

【萬用Lucy健康操】當你被拉進舞池但你不會跳舞：

南鯤鯓國運籤出爐「一重江水一重山」　廟方：字面上是下籤

【人體升降機】下樓梯爸爸自動蹲下背女兒XD

【呼喚阿公の咒語】萌娃站樓梯間叫阿公抱抱！5秒後阿公立馬從樓下出現XD

三環幫大哥慘被槍殺斷掌　5嫌竟是自家人！刑事局解送返台

【上輩子是蛇嗎？】貓咪懶得動躺著滑出紙箱XD

印度大壺節爆大規模踩踏！近「40具遺體」送太平間　估單日湧1億人

南蘇丹驚傳墜機20人亡！剛起飛就墜毀機場　死者包含2中國人　

川普簽行政命令　限制19歲以下兒少性別轉換

釜山航空起火「增至7傷」！1人住院中　疑行動電源釀禍

外星人真的存在！前特種兵自曝見過外星科技　美軍秘藏地下設施內

30萬死者骨灰無人認領！　殯儀館恐「大規模拋灑」

最高級別召回！　美國樂事「1款洋芋片」食用恐出人命

空姐被甩飛！波音客機降落時「異常搖晃」　她重摔在地尾椎骨折

彭博：微軟調查DeepSeek是否「未經授權」取得OpenAI技術

日本人今年都來這參拜！唯一有「活體白蛇」神社　御守藏蛇皮超招財

奧迪「旗艦電動休旅車」確認2月底停產！工廠關閉Q8 e-tron一同告別

印度大壺節爆大規模踩踏！近「40具遺體」送太平間　估單日湧1億人

放浪兄弟長相太黑道？　AKIRA同門「90後國寶級帥哥」TOP4盤點

NBA上半季亮點／騎士贏了東西區龍頭大戰　12連勝卻斷在溜馬手上

快來拿錢！2.6萬名勞退舊制雇主有錢忘了領　平均每人可領40萬元

2025「人生勝利組」TOP3星座　愛情事業兩得意！

南蘇丹驚傳墜機20人亡！剛起飛就墜毀機場　死者包含2中國人　

川普簽行政命令　限制19歲以下兒少性別轉換

釜山航空起火「增至7傷」！1人住院中　疑行動電源釀禍

NBA上半季亮點／控球之神聯手法國怪物　溫班亞瑪締首見神紀錄

【京都街景的秘密】日本人點出關鍵：招牌彩度+建築都有規定

國際熱門新聞

美人魚「整顆頭」被水族館巨魚吞入口中！

南蘇丹墜機20人亡　剛起飛就墜毀機場

最高級別召回！　美國樂事「1款洋芋片」食用恐出人命

前美軍特種兵曝「曾在軍中見過外星科技」

拼湊2架F-35殘骸　美「科學怪人」戰機首曝光

30萬死者骨灰無人認領！　殯儀館恐「大規模拋灑」

越男「自製鞭炮」爆炸！炸爛右眼永失明

日本人都來這參拜　唯一有「活體白蛇」神社

釜山航空失火增為7傷　傳行動電源引發

DeepSeek爆紅　美VR神童：不應輕信中國外宣

川普簽行政命令　限制19歲以下兒少性別轉換

印度大壺節爆大規模踩踏！近40具遺體送太平間

寒流洗澡好痛苦！專家教「4招」擊敗冷空氣

小行星與地球擦肩　威力如萬噸TNT炸彈

更多熱門

相關新聞

印度「大壺節」爆踩踏　至少15死

印度「大壺節」爆踩踏　至少15死

印度教慶典「大壺節」（Kumbh Mela）是全球最大規模的宗教集會，結果卻在29日傳出踩踏事件，目前已知至少有15人喪命，數十人受傷，死亡人數還有可能上升。

推車運屍畫面曝　「雨衣+膠帶」綁女信徒送回精舍

推車運屍畫面曝　「雨衣+膠帶」綁女信徒送回精舍

全家9口空難亡　愛犬「布丁」靈堂送最後一程

全家9口空難亡　愛犬「布丁」靈堂送最後一程

印度該「向東看」還是「向西行」？　莫迪政府面臨抉擇

印度該「向東看」還是「向西行」？　莫迪政府面臨抉擇

祭司向信徒證明「自己會飛」　往下一跳活活摔死

祭司向信徒證明「自己會飛」　往下一跳活活摔死

關鍵字：

大壺節踩踏意外信眾印度教喪生

讀者迴響

熱門新聞

尾牙主持一半「台下玩活春宮」！

三環幫大哥慘被槍殺斷掌　5嫌竟是自家人

專訪／情色照拍到攝影師「下面站起來」　國民情婦：我做到了

初二回娘家！8禁忌誤踩恐衰家運一整年

一票男友「超愛開燈愛愛」爽炸！最美博士曝2招玩法

陸屁孩拿鞭炮炸下水道　把自己轟上天

台灣YAMAHA召回8.1萬台機車！2車種有安全疑慮

美人魚「整顆頭」被水族館巨魚吞入口中！

一粒姊姊、樂天捕手宋嘉翔結婚了！　「現身戶政事務所」被拍

即／台中走春景點驚見2屍　1男與法鬥死在車內

山道猴開GTR載14歲妹！色慾衝腦「襲胸」挨告

「4生肖」過年財運旺！命理師：有機會一夕暴富

北市按摩店年初一遭砸　大門玻璃全碎滿地

5組絕美明星孕婦寫真

即／桃園民宅火警疑有人受困！消防搶救中

更多

最夯影音

更多

巨大機械技師2度搶鎮瀾宮頭香！　開廟門「蛇進來」抱走1.8萬金媽祖

藍寶堅尼82歲翁「突襲」屁股被狂推50公尺

女孩練韓團舞遇超強路人 一加入秒成全場焦點！

【幻想她是最好的】計程車司機分享維持30年婚姻的祕訣

【萬用Lucy健康操】當你被拉進舞池但你不會跳舞：

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面