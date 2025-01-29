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印度「大壺節」爆踩踏事件！數百萬朝聖者湧入恆河　至少15死

記者張方瑀／綜合報導

印度教慶典「大壺節」（Kumbh Mela）是全球最大規模的宗教集會，結果卻在29日傳出踩踏事件，目前已知至少有15人喪命，數十人受傷，死亡人數還有可能上升。

▲▼印度教慶典「大壺節」（Kumbh Mela）爆發踩踏事件釀至少15死。（圖／路透）

▲印度教慶典「大壺節」爆發踩踏事件釀至少15死。（圖／路透）

綜合外媒報導，數百萬名印度教徒29日上午湧入北部城市普萊雅格拉吉（Prayagraj），參加12年一度的大壺節慶典，結果在大批信徒前往被視為神聖之地的恆河（Ganges）與亞穆納河（Yamuna）交匯處進行沐浴時，爆發踩踏事件。

由於信徒數量眾多，官員難以控制人群，因此任由其闖越管制線。據了解，意外發生時有一道護欄斷裂，大量信徒開始互相推擠，因此引發大規模踩踏。目前印度官方尚未確認確切的死傷人數。

▲▼印度教慶典「大壺節」（Kumbh Mela）爆發踩踏事件釀至少15死。（圖／路透）

▲大壺節是全球最大規模的宗教集會，主辦單位預期將吸引多達4億名朝聖者。（圖／路透）

「大壺節」是全球最大規模的宗教集會，於本月13日登場，為期6週，主辦單位預期將吸引多達4億名朝聖者。為了容納這些信徒，政府在恆河岸邊搭建了一座臨時城市，設有帳篷、廁所、街道、浮橋以及廢棄物管理。

儘管採取了各種預防措施，節日工作人員也透過公共廣播系統進行勸導，而警方卻無法控制信徒湧入河流交匯處的沐浴區域。

事實上，這已非第一次大壺節出現踩踏事件，在2013年舉辦期間，就曾發生信徒在火車月台上推擠，最後造成42人死亡、45人受傷。

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