火燒車救人頭髮被燒捲？　小編曝現況「老闆天生Q毛」：沒有燒燙傷

▲英雄老闆奮勇救人。（圖／記者沈繼昌翻攝）



記者施怡妏／綜合報導

國道一號楊梅休息站25日發生電動車自撞火燒車事故，事發第一時間一名鋁模公司張姓負責人不顧火勢衝上前抱出4名孩童，事蹟讓許多人看了相當感動，對此，公司小編透露張先生的近況，除了因為吸入太多滅火器粉塵，導致呼吸不舒服、睡不好以外，其他都沒事，感謝大家的關心。

公司小編的臉書發文，分享張先生的近況，「老闆除了吸入太多滅火器粉塵，導致呼吸道有些不適，還有睡不好和肌肉緊繃外，沒有創傷後壓力症候群（PTSD），也沒有其他的不適和燒燙傷。」此外，他們也感謝來電關心的民眾，並幽默地提到「老闆的頭髮不是被火燒，而是天生自然捲。」

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▲▼小編發文報平安。（圖／翻攝自公司粉專）



底下有網友留言，建議張先生去看家醫科，「手抖的畫面讓我有點擔心」。對此，小編回覆「老闆說，手抖是因為小時候的傷再加上，平時搬重物造成的職業傷害」，感謝大家的關心。

留言區也湧入許多網友稱讚，「謝謝您的挺身而出，祝您新年快樂，闔家平安，生意蒸蒸日上」、「看新聞看到沒披披風的勇者，特來此表達敬意，辛苦了」、「自然捲的帥氣老闆，一生平安，新年順心」、「最帥自然捲」、「感謝老闆挺身而出，祝您一家平安健康幸福快樂」、「張先生是勇者，激勵了我那早就對人性失望的靈魂」。