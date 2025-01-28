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楊梅電動車火燒車「搶救畫面」曝！　英雄老闆衝上救4童

記者沈繼昌、葉國吏／桃園報導　

國一楊梅休息站25日發生電動車火燒車4死4傷，現場救援影片曝光。目前4位傷者仍在救治中，39歲女性轉院至台北三總、另外3名孩童持續在林口長庚醫治。

▲▼楊梅休息站火燒車搶救畫面。（圖／國道二隊提供）

▲楊梅休息站火燒車搶救畫面。（圖／國道二隊提供）

25日19時26分，40歲倪姓男子帶著展姓妻子一家五口及妻子的姪子姪女共8人，在桃園中壢旅遊後，駕駛電動車南下欲返回台中，卻在楊梅休息站自撞護欄釀大火。倪男當場喪命，展妻抱著4歲女兒在前座，後座5名孩童被救出，幾乎都有嚴重嗆傷與燒燙傷，事故造成倪男、10歲兒子、4歲女兒以及展女2歲姪子死亡，其餘4人重傷仍在醫院醫治中。

▲▼楊梅休息站自動車火燒車現況。（圖／記者沈繼昌攝）

▲楊梅休息站自動車火燒車現況。（圖／記者沈繼昌攝，下同）

國道警察局28日釋出搶救片，影片中可以看到警方跟民眾見到自動車燃燒上前救援，不過因自動車車門是電子式一度打不開，最後幸好還是開啟救出後座孩童。目前4位傷者中，39歲女性轉院至台北三總、另外3名孩童持續在林口長庚醫治。

▲▼楊梅休息站自動車火燒車現況。（圖／記者沈繼昌攝）

另外，有網友看到搶救畫面後發現，英勇奮不顧身救人的竟是他的老闆，還貼出事故新聞及老闆受訪的畫面，其他網友看了貼文後紛紛表示「祝老闆生意興隆，也請老闆不要自責，他已經做了很多人做不到的事了」、「老闆是沒有披風的英雄，謝謝他的善舉」。

▲楊梅休息站火燒車發生時，鋁模公司張姓負責人奮不顧身衝上前救人。（圖／記者沈繼昌翻攝）

面對網友大量的感謝，李姓網友事後在留言處補充說，他已經幫忙轉達網友的感激之意，也貼出公司LINE群組的對話截圖。面對網友們的關心，張男表示，「抱歉，我幾乎躺了一整天，放心我不會有什麼創傷症候群，沒事的，感冒而已吧」。

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