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雲林福興宮搶頭香創紀錄　兄弟檔連兩年奪「頭香狀元」

▲今年的「頭香狀元」由林內鄉鄉親高盟順拔得頭籌，而去年奪得頭香的正是他的哥哥高華成，兄弟檔連續兩年摘得殊榮，創下難得紀錄。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲今年的「頭香狀元」由林內鄉鄉親高盟順（左一）拔得頭籌，而去年奪得頭香的正是他的哥哥高華成（右一），兄弟檔連續兩年摘得殊榮，創下難得紀錄。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

雲林西螺福興宮太平媽祖廟除夕夜按照往例搶頭香，相傳搶得頭香神明會特別眷顧，保佑心想事成，今年的「頭香狀元」由雲林林內鄉的31歲男子高盟順拔得頭籌，而去年奪得頭香的正是他的哥哥高華成，兄弟檔連續兩年摘得殊榮，創下難得紀錄。董事長楊文鐘親自頒贈8888元開運紅包及「頭香狀元」匾額。

活動於今（29）日零時展開，在倒數聲中開啟廟門，數千名信眾隨即衝入廟內，以最快速度搶頭香。高盟順以堅定毅力奪得「頭香狀元」。他透露，去年哥哥高華成成功搶頭香後，特地傳授祕訣「全力以赴，無所畏懼」，他因此提早於在晚上8點便到廟門前排隊，終於如願以償。

▲今年的「頭香狀元」由林內鄉鄉親高盟順拔得頭籌，而去年奪得頭香的正是他的哥哥高華成，兄弟檔連續兩年摘得殊榮，創下難得紀錄。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲今年的「頭香狀元」由林內鄉鄉親高盟順拔得頭籌。（圖／記者王悉宇翻攝）

高盟順表示，希望藉由頭香的祝福，祈求國人平安順遂，也期待自己從事的紡織業能在新的一年大展宏圖。哥哥高華成則透露，去年他搶頭香的心願是「添丁」，如今願望成真，小寶寶本月剛滿月，為家中增添喜氣。

福興宮董事長楊文鐘親自頒贈「頭香狀元」匾額與8888元紅包，並送上包括太平媽Q版瓷器存錢筒、公仔套組與抱枕等限量好禮，祝福高家兄弟檔的連年佳績。他表示，兄弟兩人接續成為「頭香狀元」實屬難得，象徵媽祖庇佑的無限福氣。此外，廟方於開廟門後限量發送9999個1元美金開運紅包，吸引大批信眾爭相領取。現場人潮洶湧，參與者紛紛祈求新的一年能平安如意。

▲今年的「頭香狀元」由林內鄉鄉親高盟順拔得頭籌，而去年奪得頭香的正是他的哥哥高華成，兄弟檔連續兩年摘得殊榮，創下難得紀錄。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲福興宮於開廟門後限量發送9999個1元美金開運紅包，吸引大批信眾爭相領取，現場人潮洶湧。（圖／記者王悉宇翻攝）

雲林縣長張麗善特地到場參與盛會，並祈願媽祖庇佑全國遠離天災地難，迎接平安幸福的一年。福興宮也公布後續活動規劃，包括初二舉行「太平媽契子女回娘家」、初三由總統賴清德親自到場發紅包，歡迎民眾共襄盛舉，延續新春喜氣。

▲今年的「頭香狀元」由林內鄉鄉親高盟順拔得頭籌，而去年奪得頭香的正是他的哥哥高華成，兄弟檔連續兩年摘得殊榮，創下難得紀錄。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲福興宮於開廟門後限量發送9999個1元美金開運紅包，吸引大批信眾爭相領取，現場人潮洶湧。（圖／記者王悉宇翻攝）

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