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社會 社會焦點 保障人權

每年超過5千外籍移工犯罪！當車手趨勢增　專勤隊人力嚴重失衡

▲移民署專勤隊人力近年逐漸下滑，面對眾多的待查協尋外籍人士基層工作壓力暴增。（圖／記者張君豪翻攝）

移民署專勤隊人力近年逐漸下滑，面對眾多的待查協尋外籍人士基層工作壓力暴增。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

移民署近年風波不斷，接連爆出不只有專勤隊員查緝逃逸外勞，遭雇主開怪手砸毀機關偵防車輛並持刀對峙、也傳出專勤隊因深夜留守人力不足，協辦外籍人士非法打工案件還得勞動警方專車接送；但近年來「專勤隊員累了嗎？」的自嘲和問候在基層間醞釀怨言頗多，綜合來說，移民署外勤隊人員與待查協尋的失蹤逃逸外勞人數不成比例，才是移民署及主管機關應正視的結構性危機。

根據移民署過往統計數據，入台外籍移工從2021年到2023年間人數從66萬人暴增到75萬人，預估2024年底將超越80萬人，但移民署專責查緝犯法、失蹤、逾期居留或逃逸的外勤專勤隊員人數在2023年只有546人，到了2024年更降到僅剩534人，換算專勤隊員管理外籍移工人數比例，平均1名專勤隊員要處理1498名外籍移工衍生的治安問題，遠遠高過全國警方慣於計算勤區工作壓力的警民比。

▲移民署專勤隊人力近年逐漸下滑，面對眾多的待查協尋外籍人士基層工作壓力暴增。（圖／記者張君豪翻攝）

這些工作外加包含執行違反入出國移民法、甚至是支援特定入台名單的國安調查，國際刑警組織紅色通緝重大要犯的追捕、強制出境都是專勤隊人員業管，但從2021年起，移民署專勤隊員人數卻逐年下滑，該署外勤人員壓力逐年倍增。

加上外籍勞工來台後，往往因同鄉團夥的誘惑，或來台掏金夢碎，發現待遇不如預期、工作環境惡劣等因素，不少外籍移工在台涉入刑事犯罪，從2023年起每年平均都有5千多名外籍移工在台犯案，其中以酒駕、毒品、竊盜和詐欺案件為最多，近年來因詐團銀彈多，詐騙手法無孔不入，外勞充當取款車手的犯罪比例有逐年上升趨勢。

根據移民署內部統計資料，截至2024年11月底，全國失聯移工人數達9萬269人，該署現有專勤隊查緝人員平均每人要負責169名逃逸外籍移工，這僅是執法協尋方面，加上近年政府的南進政策，除了引進外籍移工外，每年仍有為數不少的外籍學生以學生簽證方式來台就讀大專院校，卻衍生不少假念書真打工、違反就業服務法的亂象。

▲移民署專勤隊人力近年逐漸下滑，面對眾多的待查協尋外籍人士基層工作壓力暴增。（圖／記者張君豪翻攝）

近年更因警方專責打詐疲於奔命，警政署已多年未推動靖蛇等查緝非法外籍移工專案，難以挹注偵處逃逸外勞工作，更讓移民署稀缺的專勤隊員疲於奔命，基層希冀政府主管機關能面對並改善該署專勤隊員長期不足的結構性問題。

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