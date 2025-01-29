「奶霸本人自約」9大招攬客　越女穿性感睡衣開門...是警察

▲越南籍逾期居留的潘女，遭警查獲時，僅穿著性感睡衣。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市永和區一名逾期居留的越籍女子，在論壇刊登廣告匿名「奶霸本人自約」，並稱提供9樣性服務攬客，警方日前執行網路巡邏發現，循線前往得和路一處分租套房查緝，除發現該名越籍女子與廣告照片明顯不符，並查獲保險套及潤滑油，在垃圾桶內也發現有精液殘留的衛生紙，警方立即將該女帶回偵辦。

據了解，去年持工作簽證來台的31歲越南籍潘姓女子，來台工作一陣子後，認為收入不夠寄回家鄉，離開仲介所安排的工作場所，就四處打零工賺錢，但收入仍不穩定，透過友人介紹，到永和承租套房非法從事性交易工作，並在情色論壇用其他人照片，暱稱「奶霸本人自約」以全套服務每次2600元攬客。



▲潘女在論壇張貼廣告，標榜奶霸本人自約，但卻用其他人照片。（圖／記者陸運陞翻攝）

除此之外，還標榜提供無套吹、共浴、小親親、舌吻、奶泡、胸推、臀推、品鮑、69等9項服務。本月11日潘女遭警方查獲時，僅穿著黑色性感睡衣，面對警方詢問時，還故意裝傻，但警員搜出保險套、潤滑油及逾期身分，潘女才願意乖乖配合。詢後潘女依違反社維法裁罰，並移送新北專勤隊安排潛返。

▲警方搜出保險套及潤滑油等證物。（圖／記者陸運陞翻攝）