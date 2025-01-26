以為宿醉！情侶隔天詭異陳屍「別墅不同房」　奪命真凶曝光

▲情侶檔陳屍一間別墅的不同房間，身上沒有外傷，如今真正死因揭曉。（圖／翻攝當事人臉書）



記者吳美依／綜合報導

越南一間豪華別墅驚傳「雙屍命案」，一對異國情侶陳屍在不同房間的床上，身上皆無明顯外傷，也沒有強行闖入或遭洗劫的痕跡。如今警方證實，受害者們喝下私釀酒之後，不幸死於甲醇中毒，但2人以為只是宿醉，並未尋求醫療協助。

去年12月26日上午，別墅清潔人員發現2名死者的遺體，33歲英國公民葛蕾塔（Greta Marie Otteson）陳屍101房床上，36歲南非公民阿諾（Arno Quinton Els）陳屍201房床上，而且房門從內部上鎖。

這對情侶都非常熱愛旅遊，在中東認識並且交往之後，去年2月一起搬到越南生活，去年12月初才宣布訂婚，未料魂斷異鄉。

▲越南警方證實2人死於甲醇中毒。（圖／翻攝廣南省警察）



根據調查結果，去年12月24日平安夜，情侶檔外出用餐慶祝，晚間10時回到家裡，又從另一間餐廳訂購了2瓶「私釀檸檬酒」。法醫鑑定結果指出，受害者死於甲醇中毒，而私釀檸檬酒就是罪魁禍首。

家族親友透露，聖誕節當天，葛蕾特傳訊息給母親表示，她經歷了「史上最糟糕的宿醉」，甚至視力異常，睜眼就會看見「黑點」，但2人決定好好睡上一覺，而沒有尋求醫療協助，「一名當地酒吧老闆跟另一位好朋友打電話過來，想要帶他們去醫院，但他們拒絕了。遺憾的是，我想那時就已經太遲了。」