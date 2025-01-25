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吃麻辣鍋「服務生是越南妹子」　驚呆他！PTT秒懂：比台人還好用

▲▼餐廳,點餐,服務生,女服務生,小費。（圖／CFP）

▲原PO在麻辣鍋店，看到越南籍服務生感到十分訝異。（圖／CFP）

網搜小組／劉維榛報導

不少人都發現，超市、餐飲業越來越多越籍店員！而一名網友卻訝異直呼，好久沒去吃鼎王麻辣鍋，發現有2位服務生竟是越南人，「現在服務業餐飲業可以用外籍人嗎？」文章曝光後，網友直呼早已見怪不怪，「朋友有間店從店長到基層都是越南人，比台灣人還好用」、「漢來婚宴的服務生全都越南的」。

一名網友在PTT表示，久違去吃鼎王麻辣火鍋，發現鴨血的口感不太一樣，就連川丸子也不是以前的味道，唯一沒變的就是大腸頭，還有服務部分與全盛時期差不多。

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不過令原PO感到訝異的是，有兩位女服務生外表並非台灣人，疑似是越南的口音，因此讓他好奇拋問「現在服務業餐飲業可以用外籍人嗎？」

底下網友直呼，「人家搞不好是外配，已經有身分證了」、「有的是外配，有的是建教合作，年紀大一點的越南籍的大概是外配，年輕的大概是建教合作」、「服務業早在兩三年前已經很多非本國籍的了，我朋友有間店從店長到基層都是越南人，比台灣人還好用」、「台灣人不做，外籍搶著做」。

也有人提到，不少連鎖餐飲早就聘用外籍員工了，「海底撈也一堆外籍的阿」、「日本也是，服務業很多印度人」、「漢來婚宴的服務生全都越南的」、「鼎泰豐都有一堆了」、「漢來外籍很多+1這很平常吧，餐飲都缺工多久了，鴨血味道變很久了」、「八方雲集現在全部都移工」、「最近吃飯店自助餐也都是外籍」、「前幾年跟朋友吃人均一餐接近兩千的店，也是請外籍生帶位端菜，要介紹菜單還要請台灣店員來幫忙」。

另有網友還說，「不合法的應該都在營造業比較多吧」、「這種連鎖的一定是合法的啦，你該問的是那種傳統小吃或是夜市攤販的外籍員工，那種感覺就一堆逃逸的跑去打工」、「小吃店一堆啊，不知道是嫁來還是逃逸」。

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