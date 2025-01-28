火燒車驚悚畫面！26歲媽買年貨獨留4歲兒　他從後廂爬出ICU搶救中

記者翁伊森、邱中岳／連線報導

嘉義縣水上鄉27日中午許，於一家連鎖賣場前的停車場發生火燒車意外事故，離譜的是，當時車內還有1名4歲男童獨自留在車上，民眾見狀立刻上前想要將男童救出，但是因火勢過大無法進入車內，男童則從後車廂驚恐爬出逃生，一名熱心民眾立刻將他抱離脫困，不過男童仍因重傷，目前仍在加護病房搶救中。

警方調查，嘉義市水上鄉1名26的母親，開車前往中興路一家連鎖賣場停車場後，下車進入賣場採買年貨，卻將4歲兒子獨自留在車上，未料車輛卻突然起火燃燒，整台車也立刻陷入火海，母親聞訊想救小孩，但因火勢過大無法救援，其他民眾也將車門打開，但因烈火高溫無法進入車內救，所幸男童在緊急時刻從後車廂自行爬出逃生。

▲嘉義火燒車，4歲男童獨留車內，拼命從後車箱(紅圈處)爬出脫困送加護病房。（圖／記者翁伊森翻攝）

警消抵達後發現男童臉部、頭皮都有2度灼傷，且還有吸入性嗆傷，目前緊急送往醫院救治，所幸生命徵象穩定，另外還有母親也因火勢受傷，也一併送上救護車，前往長庚醫院包紮傷口，火勢在警消抵達前已經被民眾合力撲滅。

社會局指出，由於該名26歲母親獨自將未滿6歲的孩童留在車內，後續將依《兒童及少年福利與權益保障法》進行裁處。而當時車輛是否有熄火以及起火原因，須待進一步調查。

▲嘉義4歲男童獨留車內，車輛突然冒煙起火，他從後車箱爬出。（圖／記者翁伊森翻攝）

此外，警方也表示，汽車駕駛人對於六歲以下或需要特別看護之兒童，單獨留置於車內者，處駕駛人新台幣3千元罰鍰。