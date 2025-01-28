過年怎和小學生相處？「27條不尷尬生存法」網淚推：愛畫畫最棒了

▲過年遇到親戚的孩子們，你都聊些什麼呢？（示意圖／視覺中國）

編按：過年全家團聚，期間會遇到許多久久才見一次面的親戚朋友，以及轉眼間就長大的孩子們，讓已經「初老」的你不知道該如何和現在的小學生相處嗎？知名圖文作家「大坦誠」列出過年跟國小生相處不尷尬的「27條生存守則」，點點寫進心坎裡的建議讓網友們淚推，「愛畫畫的最棒了」、「超神」、「好實用」；不過也有人認為有難度，「看完我決定不跟國小生相處了」、「看完第一個立刻覺得井水不犯河水咱還是各自安好」。

文／大坦誠（國小老師兼圖文作家）

這篇文章送給過年時不得不跟小朋友相處的人看。如果你很驕傲的說「ㄛ！我超討厭小孩！我完全不用跟他們講半句話！」那這篇文章你不用看，也不用在留言區優越，因為沒人在乎。

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如果你不得不跟小孩聊個天、甚至是一起玩，那麼看完這篇文章，你應該可以避免問完小孩幾年級之後就安靜低頭滑手機的窘境。

【以下是身為國小老師、同時也是初老八年級生的我，對小孩的觀察】

1.如果講什麼他們都臭著一張臉的話你就別跟他講話了，不然10年後你會聽到他們在自己的YT頻道說「啊我小時候就是大I人結果我叔叔阿姨一直硬要來找我！」



2.最直接馴服小孩的方法就是拿手機下載他們愛的手遊給他們玩。但很多到最後會狂霸佔你的手機，有些還會無情的用你的手機課金。

3.如果你遇到很想跟你變好、但話真的很少的小孩，你可以陪他們玩仙女棒，你有高機率成為他們的英雄。



4.如果你看小孩在那邊無聊，尤其是鄉下，你可以說要帶他們去買零食，你會成為他們的宙斯或美國隊長。

5.如果你想買東西討好小孩，可參考下列排行榜：No.1卡皮巴拉（水豚君）～～No.2庫洛米～～No.3角落生物～～No.4神奇寶貝（皮卡丘是安全牌）

6.如果你超想討好小孩，準備一包韓星小卡給女生，或一包寶可夢卡給男生，高機率成功。（註：這只是大數據不是絕對真理，不要在那邊說「小女生或小男生有兩萬種性別氣質ㄚ！你刻板印象！」然後也不要哭喊說「可是小時候我愛的只有紅樓夢原文書跟微積分理論，我超資優！」拜託一下乾我屁事？）

7.他們聽不懂「吉伊卡哇超貴！」或是「我都看馬男我超厭世」或是「瑞克與莫蒂的存在主義」之類的笑話。而且你秀出吉伊卡哇的公仔，你高機率會看到你的烏薩奇被他們搞成咖啡色。

▲不少叔叔阿姨會忍不住想知道孩子的學業成績。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

8.主動問成績的人徹底出局。但我知道成為叔叔阿姨後就是忍不住想問，你可以問他「你們老師兇嗎？」之類的。

9.也許你覺得「你現在看什麼卡通？」是很好的開場，但我每次都問這個卻都沒用，畢竟現在他們都在看短影音，你可以跟他們聊YouTuber。

10.如果小孩硬要闖入你房間玩而你不想，你就直接吼一聲「出！去！」你耐心勸戒只會有聖母親戚勸你讓他們進去動你的模型公仔平板，然後夜長夢多。

11.現在小孩最流行的韓團：（G）I-DLE、NewJeans。如果面對小女生，你可以問「（G）I-DLE/ NewJeans裡面你最喜歡誰？」她們應該可以講一陣子。如果你更細膩，可以去看TEEPR推一波的韓團介紹惡補一下。男團的話我一直聽到TXT跟BTS。

12.如果她們聊韓星聊開了，可以問她們有沒有蒐集明星小卡，她們拿出明星小卡的時候千萬不要亂碰，因為很貴，而且那是她們社交籌碼。

13.面對瘦的小男生，你可以問「你跑得很快耶，你是班上跑最快的嗎？」，面對比較圓的你可以問「你是班上最高的嗎（切記不要提到「ㄆ」跟「ㄈ」的形容詞），第幾高？」他們通常會侃侃而談。

14.當然，跟小男生聊手遊也是一個好選項，小男生群聚就是愛聊電動，但是要確定你能夠聽他們講手遊的事情連續講3個小時。

▲小男生群聚就是愛聊電動，小心話匣子一開關不起來。（示意圖／門諾醫院提供）

15.一進門就跟你討紅包的小孩沒有繼續相處下去的必要。如果他們的家長跟著討紅包，那連他們的父母都可以不用接觸。

16.跳科目三還叫你老六的，直接當作他沒出生。

17.如果你想跟小孩聊班上戀愛八卦，不可以直接問「你有沒有男女朋友？」他們會覺得很尬，你要問「你們班的班對是誰？」然後想要分享的小孩就會狂講，他講得正high的時候，你可以問「那你跟誰交往？」小孩高機率會跟你大談心。

18.觀察一下小孩的家長，如果他們開始當小孩的面問你學歷，那就別理他的小孩。如果他們開始對你有禮貌卻問一些陰陽怪氣的刁鑽問題，然後皺眉再露出滿意笑容，那你很高機率會被他們的爸媽送上Threads或是爆料公社公審。

19.沒經過同意不要抱他們、親他們、碰他們。

20.絕對不要拿他們的外表取綽號，就算你覺得這樣很親切也一樣，但如果他們先嘲笑你的外表而且你剛好不是聖母的話，建議嘲笑他們鼻孔很大或是嚴肅的說他們長大會禿頭，然後追著他們說「欸你鼻毛露出來了」，他們一定會痛哭失聲。

▲大坦誠提議，若孩子真的惹毛你，可以買下學期的參考書交給他們的爸媽。（示意圖／記者謝婷婷攝）

21.如果他們真的徹底惹毛你，你可以去書局買他們下學期的參考書給他們，然後交給他們爸媽，他們會恨你。

22.如果你看到內心有小女生的小男生、或是內心有小男生的小女生，多鼓勵他們。我就陪小男生串過珠珠。這會讓他們感受到溫暖。

23.如果你遇到那種話蠻多、但感覺不是很受班上歡迎的小孩，那你真的可以跟他一起詛咒他討厭的對象。我小時候可以纏著我表姊詛咒班上同學長達幾小時。

24.可以問他們有沒有自己的頻道，然後一則一則看他們的影片然後點評（但不要太殘忍）。他們會很害羞又很高興。

25.遇到愛畫畫的就好辦了，你可以叫他們畫畫然後花式讚美他們。

26.遇到愛跟你頂嘴、喜歡裝成熟的小孩，可以跟他玩海龜湯或是講鬼故事給他聽。

27.小孩團康

給普通偏不聰明的小孩：玩紅綠燈、鬼抓人、疊疊樂（故意輸給他們他們會更開心）

給普通小孩：UNO牌、跳棋、圍棋



給聰明小孩：狼人ㄕㄚ（如果他們很刻薄，狼人ㄕㄚ可以抵銷他們自尊心）



想要爭遺產或是想要營造闔家歡樂假象：可以在長輩面前跟他們玩比手畫腳



想要挑撥親戚並且營造跨世代創傷：讓小孩各自準備才藝表演，然後不小心講錯話（開玩笑的，要叫小孩表演就給我好好給獎品好好管住嘴）

想要他們閉嘴：放仙女棒或去買含糖飲料給他們

本文經授權轉自《大坦誠》，更多內容請看《找到人生C位的邊緣人：從沒救到得救的大坦誠成長記》