為什麼除夕圍爐「會吃火鍋？」　原因長知識

▲為什麼除夕圍爐常會選擇吃火鍋？（示意圖／取自Pexels，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

很多家庭都會在除夕圍爐，可是為什麼除夕圍爐要吃火鍋呢？爐又是指什麼呢？近日節目《新聞挖挖哇》就聊到相關話題，知名歷史老師陳啟鵬也解答了！他還透露，其實像佛跳牆，也有類似「火鍋」的概念。

《新聞挖挖哇》主持人鄭弘儀日前在節目上拋問，「為什麼除夕就要圍爐？那個爐是什麼？」歷史老師陳啟鵬就解釋，除夕圍爐的習俗早在魏晉南北朝就存在了，只是當時圍的爐，並不是像現在一樣吃火鍋，「早期就真的是拿一個火爐取暖，大家圍在一起，然後順便去享用拜拜後的供品」。

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陳啟鵬接著說，以前的人都會守歲，但因為很無聊，所以可能會嗑瓜子、吃東西，然後閒話家常。至於現在為什麼會習慣吃火鍋？陳啟鵬透露，「其實是大概要到國民政府遷台，也就是民國38年之後，因為民國38年各省的移民紛紛來到台灣」，雖然大家都過除夕夜，但彼此的習俗卻略有差異，為了避免爭議，因此就有了圍火鍋的習慣。

陳啟鵬進一步說道，「火鍋下面就是火爐，火鍋上面又可以放那些拜神後的食材，所以同樣是有圍爐的寓意，那同樣是享用拜拜後的供品」，所以這樣延續下來後，大家都覺得這樣相對沒有爭議。

接著鄭弘儀也問說，「剛才都說鍋、爐，佛跳牆算嗎？」陳啟鵬則說，「佛跳牆也算，因為它是把食材放到甕裡面去烹煮，有點類似像小型火鍋的概念」。

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