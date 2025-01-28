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愛愛玩太大下場很可怕！英每3人至少1人丟命　研究：腦部恐永久損傷

▲▼做愛,性侵,性行為。（圖／CFP）

▲英國每3名成年人中就有至少1人因進行窒息式性愛被勒殺，引發社會關注。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

根據英國慈善機構「解決勒死問題研究所」（IFAS）最新調查，每3名16至34歲的英國人中，就有超過1人在性行為中，因進行窒息式性愛被勒殺。然而，其中只有半數人曾在事前同意伴侶進行相關行為。研究指出，窒息式性愛可能引發腦損傷、中風，甚至威脅生命等風險，建議人們避免這種危險性行為。

據《經濟學人》報導，窒息式性愛是一種為了獲得性快感，故意限制大腦供氧的行為。它利用了人體在缺氧、窒息的瞬間，局部器官的高度收縮，而使自己或對方從中得到性快感和性高潮。這一行為在網路色情內容的推動下愈發普遍，但常有不小心而令人死亡的事件發生。

澳洲的一項調查顯示，多數人首次接觸窒息式性愛是在網路色情中。然而，許多參與者因未充分了解其危險性，即使輕微的頸部缺氧也可能造成長期健康損害，包括腦損傷及血栓導致的中風。

此外，IFAS調查顯示，曾進行窒息式性愛的人群中，只有半數人曾在事前同意伴侶進行相關行為，有高達17%受訪者表示自己在窒息式性愛前並未同意，引發對性行為中「告知同意」缺失的擔憂。根據一項研究，在非自願情況下被勒死的女性，遭伴侶謀殺的機率高出7倍，顯示窒息式性愛可能與暴力風險密切相關。

活動人士強調，這一議題仍需進一步深入研究。雖然IFAS已啟動調查並發出警告，但目前的數據仍然稀缺。他們呼籲政府提供更多資金支持，推動公眾教育與危險防範，特別是在提升潛在受害者對性窒息風險的認識方面。然而，隨著政府對減少針對女性暴力的資金預算受限，這些倡議面臨挑戰。

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