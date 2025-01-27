吸毒吸到茫！不肖子推母撞頭咬手臂　「狠潑滾燙熱油」害她毀容

▲英國一名男子將母親撞頭咬傷後，還用熱油潑她，如今正面臨監禁刑罰。非新聞當事人。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

英國22歲男子卡斯特（Edward Castor）1月20日在母親家中對其施暴，不僅使用煎鍋和熱油攻擊母親，還對到場處理的警員施加暴力。如今，這名男子已承認多項罪名，並將被拘押至2月21日進行審判。法官認為，卡斯特被判處監禁是不可避免的結果。

據《每日郵報》報導，檢察官指出，卡斯特在案發時，抓住母親的臉用頭撞擊，並咬傷其手臂，隨後更將煎鍋裡的熱油潑向母親，導致她臉部被燙傷。卡斯特的惡行讓這位驚恐的母親身心受創，並為其住所造成了近20​​00英鎊（約新台幣8.2萬元）的財產損失。

Newbiggin Hall brute burned own mum with oil from frying pan during shocking attack in her home: https://t.co/rvUMENRqWB Edward Castor, 22, breached a restraining order to go and attack his mother and damage her home. — Magistrates' Blog (@MagistratesBlog) January 26, 2025

當警方接獲鄰居報案趕抵現場時，卡斯特還襲擊警方，踢踹並試圖咬傷一名警員，還以頭部撞擊另一名警察。最後，卡斯特被警方壓制逮捕，並對其提出傷害罪、損毀罪、違反限制令，以及毆打急救人員等多項罪名。

檢方透露，卡斯特此前已有多項犯罪前科。2024年9月，他曾因向母親吐口水及其他暴力行為，被法院禁止接近母親。這項限制令原將持續至2025年9月，但受害人出於好意，在案發前允許兒子暫居家中，不料竟意外引發了這場悲劇。卡斯特的辯護律師解釋，卡斯特當時處於吸毒狀態，這可能是其行為失控的原因。

地方法官指出，此案情節過於嚴重，超出一般法庭的處理範圍，決定將案件移交至紐卡索（Newcastle）刑事法庭審理，但由於卡斯特重犯的風險極高，保釋恐將危害社會，因此拒絕了律師的保釋請求。卡斯特目前被拘押，並將於當地2月21日上午10時接受刑事法庭的最終判決。法官認為，卡斯特被判處監禁是不可避免的結果。