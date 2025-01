吸毒吸到茫！不肖子推母撞頭咬手臂　「狠潑滾燙熱油」害她毀容

▲英國一名男子將母親撞頭咬傷後,還用熱油潑她,如今正面臨監禁刑罰。非新聞當事人。(示意圖/CFP)

記者葉睿涵/編譯

英國22歲男子卡斯特(Edward Castor)1月20日在母親家中對其施暴,不僅使用煎鍋和熱油攻擊母親,還對到場處理的警員施加暴力。如今,這名男子已承認多項罪名,並將被拘押至2月21日進行審判。法官認為,卡斯特被判處監禁是不可避免的結果。

據《每日郵報》報導,檢察官指出,卡斯特在案發時,抓住母親的臉用頭撞擊,並咬傷其手臂,隨後更將煎鍋裡的熱油潑向母親,導致她臉部被燙傷。卡斯特的惡行讓這位驚恐的母親身心受創,並為其住所造成了近20​​00英鎊(約新台幣8.2萬元)的財產損失。

