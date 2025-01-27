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金門小年夜不平靜！磚造屋、南山林道分傳火警　消防疲於奔命

▲▼金門火警 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門小年夜接連傳出2火警，消防人員疲於奔命。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚／金門報導

金門縣消防局今（25）日上午10時55分及10時57分接連獲報，指稱金寧鄉李光前將軍廟附近及南山林道分別發生建築物與雜草火災，指揮中心隨即派遣各式消防車共計15輛、重機具2具、消防人員29名及多名義消前往搶救，另水頭港務消防隊也派遣1車2人前往支援，由第一大隊大隊長董必文擔任指揮官，經消防人員全力搶救，火勢迅速獲得控制，未造成人員傷亡，詳細起火原因由消防局火災調查科調查中。

▲▼金門火警 。（圖／記者林名揚翻攝）

發生於李光前將軍廟附近的火警，在車組抵達後，現場為一層樓無門牌之磚造臨時屋起火，屋內及一旁雜草皆已全面燃燒，救災人員不敢大意，在確認無人員受困後，指揮官大隊長董必文立即指揮所屬部署水線滅火搶救，火勢迅速獲得控制，初估燃燒面積約800平方公尺，無人員傷亡。屋內堆放大量雜物，搶救人員持續針對可能悶燒的地方射水灌救，以避免有復燃情形。

▲▼金門火警 。（圖／記者林名揚翻攝）

另一起火災發生在南山林道，現場為燃燒雜草，車組抵達後，發現多處火點，由於近日東北季風強勁，火勢迅速往下風處延燒，為防止火勢繼續擴大蔓延，危及周遭建築物，現場指揮官大隊長董必文立即指示所屬佈署多條水線，由三方向同時截斷可能蔓延之火勢，並調派多台水庫車支援，在確保水源供給無虞下進行滅火搶救。整起火災在正確部署及職義消人員通力合作下，火勢終於獲得控制，燃燒面積達約15,000平方公尺，無人員傷亡，2起火災起火原因由火災調查科調查中。

▲▼金門火警 。（圖／記者林名揚翻攝）

消防局第一大隊大隊長董必文表示，近期進入天乾物燥且風勢強勁的季節，增加火災蔓延風險，民眾避免隨意焚燒雜草、廢棄物或丟棄未熄滅的火種，以免火勢蔓延，造成重大損失。

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