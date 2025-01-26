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金門男酒駕！高速撞等紅燈計程車畫面曝　一度受困油壓剪救人

記者林名揚、劉人豪／金門報導

金門縣環島北與高陽路口，昨（25）日晚間9時58分左右發生車禍事件，56歲張姓男子酒駕，追撞前方同停等紅燈由60歲陳姓男子駕駛的計程車，張男頭部受傷，陳男頭部輕微受傷，全案依公共危險罪移請金門地方檢察署偵辦；另陳男初步排除酒後駕車行為，肇事責任警方目前正在查證中。

▲▼ 酒後駕車害人害己 肇事損失更是慘重 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門男子酒駕撞計程車。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

警方指出，25日晚間9時58分左右，張男駕駛小客車，沿金沙鎮環島北路3段由斗門往中蘭方向行駛，至高陽路口時，追撞前方同向停等紅燈由陳男駕駛的計程車，造成張男頭部受傷，送衛福部金門醫院就醫後無大礙；另陳男頭部輕微受傷自行就醫。警方據報趕抵現場，迅速排除事故及疏導交通。

▲▼ 酒後駕車害人害己 肇事損失更是慘重 。（圖／記者林名揚翻攝）

消防局金湖、金沙車組抵達車禍現場，經指揮官環場進行救護能量評估後，發現傷者計一民眾受困駕駛座，立即以油壓破換器材等裝備執行夾困空間營造，並同時由救護人員持續評估患者意識生命徵象，於完成破壞後立即將民眾拖帶救出，並交由金沙救護車救護人員緊急處置後送醫，交通事故現場後續交由轄區員警處置。

▲▼ 酒後駕車害人害己 肇事損失更是慘重 。（圖／記者林名揚翻攝）

經對雙方駕駛實施酒測，發現張男酒測值超標，全案依公共危險罪移請金門地方檢察署偵辦；另陳男初步排除酒後駕車行為，肇事責任警方目前正在查證中。

▲▼ 酒後駕車害人害己 肇事損失更是慘重 。（圖／記者林名揚翻攝）

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