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登頂美國APP排行榜！陸DeepSeek大模型強在哪？

▲▼登頂美國APP排行榜！陸DeepSeek大模型強在哪？。（圖／翻攝App Store）

▲DeepSeek衝上美國APP Store排行榜第一名。（圖／翻攝App Store）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸AI新創公司DeepSeek近期接連發表兩款大模型，還衝上了美國APP Store免費APP下載排行榜的第一名，受到大量關注。陸媒《澎湃新聞》指出，DeepSeek-R1憑著「物美價廉」引起轟動，費用比OpenAI o1便宜九成，並有著不俗的性能表現。

報導提到，DeepSeek於20日正式發表推理大模型DeepSeek-R1，作為一款開源模型，R1在數學、代碼、自然語言推理等任務上的性能能夠比肩OpenAI o1模型正式版，並採用MIT許可協議，支持免費商用、任意修改和衍生開發等。

據DeepSeek介紹，R1的預訓練費用只有557.6萬美元，在2048塊輝達H800 GPU（針對中國市場的低配版GPU）集群上運行55天完成，只要OpenAI GPT-4o模型訓練成本的不到十分之一。

▲▼深度求索（DeepSeek）AI模型。（圖／翻攝DeepSeek）

DeepSeek表示，R1在後訓練階段大規模使用了強化學習技術，在僅有極少標注數據的情況下，極大提升了模型推理能力。同時，DeepSeek不只將R1訓練技術全部公開，還蒸餾了6個小模型向社區開源，允許用戶借此訓練其他模型。

DeepSeek-R1憑其「物美價廉」的特性在開發者社群中受到關注，在API定價方面，DeepSeek R1服務對每百萬輸入token收取0.55美元，對每百萬輸出token收取2.19美元/百萬，而OpenAI最新版o1模型的相應收費分別為15美元/百萬和60美元/百萬。

小有名氣的研究者Shubham Saboo表示，作為一款100%開源的模型，R1比OpenAI o1便宜96.4%，同時提供類似的性能，建議已經訂閱ChatGPT的開發者「放棄沈沒成本」。

輝達高級研究科學家Jim Fan表示，DeepSeek-R1可能是「首個展示了RL（強化學習）飛輪可以發揮作用且能帶來持續增長的OSS（開源軟件）項目」，其中，「飛輪」用來形容AI系統中自我強化、正向循環的過程。

▲DeepSeek（深度求索）大模型。（圖／翻攝官網）

DeepSeek的論文顯示，不同於過去AI模型往往依賴於監督微調（SFT，指AI模型通過已標注的數據進行訓練），R1完全由強化學習驅動，證明直接強化學習是可行的。

Jim Fan指出，「我們正處於一個奇特的時間線上，一家非美國公司正在踐行OpenAI最初的使命，即實現真正開放的前沿研究並讓所有人受益。這種情況簡直無法理解。最有娛樂性的結果卻是可能性最大的結果。」

大陸360創辦人周鴻禕更表示，DeepSeek這家公司最近的表現簡直逆天，相信將來如果要對抗美國的AI技術霸權，中國大模型技術復仇者聯盟戰隊裡一定有DeepSeek的一份，「因為這家公司和它的創始人非常低調，他們技術能力和未來前景被市場嚴重低估了。」

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