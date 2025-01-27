台東警取締酒駕　駕駛吃燒酒雞酒測超標慘了

▲民眾食用燒酒雞酒測值超標。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣大武警分局於26日晚間太麻里分駐所所長廖志宗率警員丘宏文、蔡承佑、林俊安、古翊伶等在台9線華源段，執行威力掃蕩路檢勤務時，當場查獲范姓駕駛人食用燒酒雞後駕駛車輛。員警依規定進行酒精濃度測試，最後測得結果超出法定標準值，依公共危險移送地檢署偵辦。警方除加強取締外，同時督促轄內餐廳業者善盡社會責任，如發現顧客有飲酒時，應主動協助代叫計程車或代駕，絕不可任其酒後駕車，共同維護消費者及用路人安全。

為維護春節連續假期，交通安全與順暢，大武警分局於1月20日開始執行15天「加強重要節日安全維護工作」。於重要路口、風景區週邊等易壅塞路段，編排綿密交通疏導勤務部署，全力維護行車順暢，讓民眾旅遊平安。

大武警分局表示，114年加強重要節日安全維護工作主軸為「治安平穩、交通順暢、民眾安心」，「交通順暢」面，民眾可善加利用公路總局幸福公路APP、警察局及分局臉書或警察廣播電臺獲取即時路況資訊，「治安平穩」面，呼籲民眾如果去提款時，發現有疑似可疑人物提款，可撥打110通報警方前往查處，警民合作，共同防範車手，讓「民眾安心」，過好年。

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