警友站小年夜慰問關山警南線6所　鼓舞警察士氣迎新春

▲警友站小年夜慰問關警南線6所。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

隨著農曆春節腳步近了，氣溫也隨之降低，台東縣警察之友會關山辦事處瑞豐警友站長潘金來，有感於員警犧牲春節假期，頂著寒風細雨執行勤務，於27日10時許，偕同榮譽站長趙双路、幹事林文龍、顧問陳鴻銘及曾春聲等人，依序前往關山警察分局南線(延平、武陵、瑞豐、瑞源、鸞山及鹿野所)6所實施慰問，受到各所員警熱情的接待，感謝警友們長期的支持，讓同仁倍感溫馨，也請警友們協助警察宣導防詐及交安，延伸保障民眾生命財產安全的觸角及量能。

「114年加強重要節日安全維護工作」自20日22時起，至2月3日24時止，為期15天，期間以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」等三項工作為主軸，並有協助推行急難紓困實施方案、協助弱勢家庭轉介社福單位、協助失蹤人口返家團圓、協助民眾(含外僑)舉家外出住居安全維護、設置機動派出所、結合民力服務社區等加值服務，就是要讓民眾在「蛇」年，都能過個「『蛇」』麼都好」的好年！

潘站長於慰問時表示，農曆春節是國人十分重視的傳統節日，也是家人溫馨團聚的時刻，對於員警犧牲假期，不辭辛勞為轄區治安、交通付出，表達感謝之意，同時叮嚀同仁執勤時應注意安全及身體健康，警友們會持續以實際行動鼓勵員警士氣，作為警察最堅強的後盾。祝福大家新年快樂、萬事如意！ 員警對於在寒冬收到警友們的關懷，實在令人「揪感心ㄟ」。

關山警察分局表示，感謝警友們給力的支持，全體員警將落實執行「114年加強重要節日安全維護工作」，做好「治安平穩、交通順暢、民眾安心」的主軸工作，來為全體縣民及來自全國的遊客提供優質的服務！另提醒民眾，若接到不明訊息、電話，或是突然被邀約入社群等狀況，請務必撥打165反詐騙專線查證，並遵循「1聽2掛3查證」的反詐三步驟，亦可逕自上網至「打詐儀錶板」專網，或前往警所臨櫃查詢，以確保自身財產安全。