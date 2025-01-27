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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

注意！外送＋線上遊戲消費爭議佔20％　陳乃瑜提醒春節提高警覺

▲▼卓冠廷、陳乃瑜、山田摩衣舉行記者會。（圖／卓冠廷提供）

▲民進黨新北市議員陳乃瑜提醒國人，在春節期間務必在消費時提高警覺。（資料照／卓冠廷提供）

記者陶本和／台北報導

消費爭議層出不窮，民進黨新北市議員陳乃瑜特別提醒民眾，在農曆春節期間，務必在消費時提高警覺，以保護自身權益。她也點出，消費爭議最多的前五名分別為運輸相關、線上遊戲、服飾皮件、電器及周邊產品、食品，其中運輸相關和線上遊戲就佔了快20%；因此，她要求市府多管齊下強化消保措施。

陳乃瑜指出，外送平台、觀光旅遊的消費爭議都歸納在運輸類，因外送平台相當方便，點外送的人變多了，消費爭議也跟著層出不窮，而在新冠肺炎疫情解封後，報復性旅行變多也衍生了相當多的消費糾紛，運輸類糾紛投訴暴增成為第一名。

陳乃瑜提醒，春節假期即將到來，市民朋友規劃旅遊行程時，應注意退、改票等相關規定，才能保障出遊權益。使用外送平台訂餐服務，應詳細了解點餐遊程、扣款方式及送餐模式，收到餐點後更應確實檢查項目，如有不符應盡速通知平台，維護自身權益。

另外，由於寒假、春節假期許多青少年會投入大量時間上網玩遊戲。陳乃瑜說，線上遊戲爭議最主要發生在帳號被盜、違規停權、系統維修、抽獎爭議和退費等相關爭議，尤其是玩家使用外掛程式進行不正當方式遊戲時，遭到業者停權造成的消費爭議更是大宗。

陳乃瑜指出，遵守網路遊戲規範也是法治教育的一環，提醒玩家應遵守相關規範，而且勿將遊戲帳號借給他人使用，以免發生糾紛。

陳乃瑜說，不論是網購訂餐、訂房買機票，或是玩連線遊戲都更網路有關，消費者在享受網路時代的便利時，也需要提高警覺保障自身權益，他也要求市府應該多管齊下強化消費者相關消保知識，讓市民朋友遠離消費糾紛。

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關鍵字：

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