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高雄兒童美術館推出全《美術館的一百種想像》　跨世代的探險之旅

▲▼▲▼高雄兒童美術館推出全新展覽《美術館的一百種想像》，透過17組藝術家、建築師與校園師生的詮釋，邀請大小朋友實際動動手，一同探索美術館建築空間的奇妙世界。（圖／記者吳世龍翻攝）。

▲高雄兒童美術館推出全新展覽《美術館的一百種想像》。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄兒童美術館推出全新展覽《美術館的一百種想像》，透過17組藝術家、建築師與校園師生的詮釋，邀請大小朋友實際動動手，一同探索美術館建築空間的奇妙世界。展期自即日起至2026年3月1日。

高美館代理館長林羿妏表示，建築作為一門專業的應用藝術，不僅描繪出一座城市中的獨特風景，往往也是一個時代的象徵，反映著當代使用者的需求。為此高雄兒美館特別企劃了《美術館的一百種想像》這檔建築教育展，除了匯集建築師、藝術家的創意，同時也邀請高美館好鄰居－中山國小的同學們，以及正修科技大學建築與室內設計系師生一起參與展覽，共同編織一場跨世代的建築探險，開啟孩童對建築美學的好奇與天馬行空的想像力。

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▲▼▲▼高雄兒童美術館推出全新展覽《美術館的一百種想像》，透過17組藝術家、建築師與校園師生的詮釋，邀請大小朋友實際動動手，一同探索美術館建築空間的奇妙世界。（圖／記者吳世龍翻攝）。

▲17組藝術家、建築師與校園師生的詮釋，一同探索美術館建築空間的奇妙世界。（圖／記者吳世龍翻攝）

《美術館的一百種想像》一展以〈曲線好，還是幾何美？〉、〈顏色啊！顏色！〉、〈建築的皮膚〉、〈啊！光進來了〉和〈如果，我是美術館建築師〉五個單元帶領大小朋友進入一場奇妙的建築冒險。首站〈曲線好，還是幾何美？〉邀請小朋友化身為迷你建築師，在展區「我的建築工作室」中，從畫設計圖到玩積木，玩出建築的尺度與比例。〈顏色啊！顏色！〉單元則是探討國際美術館如何運用顏色來定義建築的空間場域；並邀請黑碼藝識團隊設計互動裝置，讓孩子們揮灑色彩，創造專屬的建築表情，當某種色彩在畫面中漸漸增多，神奇的「色彩精靈」就會現身，為大家帶來充滿想像的色彩體驗。

不同材料的應用創造出截然不同的視覺效果，也影響人們對建築的第一印象。來到〈建築的皮膚〉一區，展場呈現了石材、金屬、磚材、木絲水泥板、馬賽克等等多元的建材，鼓勵小朋友可以親手觸摸這些材質，感受它們的溫度與紋理。在〈啊！光進來了〉主題中，建築師侯慶謀和林宛蓁精心打造了五組不同光源設計的裝置，他們說：「美術館的建築中，光與作品的關係，特別重要。身為建築師的我們，因而總是留意光線射入空間的設計。」並藉此引導孩子們親身體驗光線如何為建築空間帶來生命力。

▲▼▲▼高雄兒童美術館推出全新展覽《美術館的一百種想像》，透過17組藝術家、建築師與校園師生的詮釋，邀請大小朋友實際動動手，一同探索美術館建築空間的奇妙世界。（圖／記者吳世龍翻攝）。

▲大小朋友實際動動手探索美術館建築空間的奇妙世界。（圖／記者吳世龍翻攝）

而在〈如果，我是美術館建築師〉展區裡，則匯集了創作者們的奇思妙想。實踐大學建築設計學系副教授蕭有志在他所創作的「一個人的美術館」中，巧妙藏有藝術家吳修銘的「躲貓貓」聲音裝置，創造出獨特的感官體驗。草原市務所與日本設計師中村至男合作呈現的「指的新生活」則描繪了一座充滿互動趣味的海中美術館。展場中並可欣賞到多位藝術家的精彩作品，Croter洪添賢以他和中山國小共同互動的經驗，在他的繪畫作品〈想像發生中〉呈現出孩童眼中的奇幻建築；平安、鄭宜芳、吳秋敏、鄭元欽、林芸巧、林家棟、黃馨瑩、草棉谷、蘇子涵等多位藝術家也分別透過創作描繪出自身對於理想美術館建築的創意想像。

▲▼▲▼高雄兒童美術館推出全新展覽《美術館的一百種想像》，透過17組藝術家、建築師與校園師生的詮釋，邀請大小朋友實際動動手，一同探索美術館建築空間的奇妙世界。（圖／記者吳世龍翻攝）。

▲大小朋友實際動動手探索美術館建築空間的奇妙世界。（圖／記者吳世龍翻攝）

高美館指出，《美術館的一百種想像》也特別為孩童設計了開放的工作坊，鼓勵孩子們運用回收材料，發揮無限創意。展場也展示了來自世界各地的美術館案例，讓參觀者能認識不同文化脈絡下的建築之美。期待能為每位參觀的大小朋友開啟一場探索建築藝術的新對話，讓創意與美感自然而然地流入眾人日常。

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