25歲年輕藝術家詹承燁《渾沌狀態》個展登場

▲曾多次獲獎的25歲年輕藝術家詹承燁《渾沌狀態》個展登場，即日起到1月26日為止。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

曾拿下多項大獎的年輕藝術家詹承燁《渾沌狀態》個展日前登場，現場展出創作近30件，有洋溢工業風的繪畫作品，以及山海經神獸系列的銅雕作品，完整呈現詹承燁由渾沌到創造自我風格的藝術創作歷程；此外，享譽國際知名劇場服裝設計師李育昇的服裝冠盔特展則在中友百貨登場，展出13件冠盔、3套整體服裝造型設計作品，其中包括2件變裝皇后「妮妃雅」合作單品。

詹承燁的作品從學生時代就多次在台灣、大陸獲獎，包括太陽美術展國美館特展等，另外，詹承燁也曾以銅雕塑作品得到2022年臺陽美術展入選、2023年首屆海峽兩岸高校藝術創大賽銅獎、2024年苗栗雙年展立體造型類第三名、2024年全國美展雕塑類入選。《渾沌狀態》特展即日起到1月26日在「八巷BA XIANG」展覽現場展出。

▲中友百貨邀請享譽國際知名劇場服裝設計師李育昇舉辦特展，展出13件冠盔、3套整體服裝造型設計作品，包括2件變裝皇后「妮妃雅」的合作單品。（圖／記者游瓊華攝）



多次獲邀參與國際各項藝術展覽，以及拿下電視金鐘獎最佳美術設計的劇場服裝設計師李育昇，則在中友百貨邀請下，推出「神塑華冠-李育昇服裝冠盔工藝展」，即日起於A棟10樓展出，展覽期間到3月3日止，現場並展出多幅李育昇老師的冠盔、服裝作品在大型廟會活動中的精彩照片。