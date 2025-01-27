極樂越南！友忍4天破防「激戰混血妹」　他一旁看傻：回台超反差

▲暖男好友到越南旅遊也淪陷了。（示意圖／Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

「男生去越南是不是容易出軌？」一名網友透露，友人是個暖男，而且十分呵護女友，然而日前到越南遊玩，形象完美的友人突然崩壞，帶著混血妹子回飯店激戰，甚至接受多人運動，而回到台灣後，這位友人又變回「模範男友」，令原PO感到錯愕不已。

一名網友在Dcard表示，日前與3位大學友人去了一趟越南，其中只有原PO是單身，當初並沒有任何「暗黑行程」，只有吃吃喝喝、看景點而已，豈料他們發現路上的妹子長得很正，原PO更一時心癢詢問「要不要去日本街玩一下，玩KTV就好」，沒想到其他3人都點頭答應。

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原PO曝當時情景，「一整排妹妹挑給我們選，不得不說越南的真的頂，又白又嫩，重點是價格便宜」，隨手給個小費，她們就會主動貼上來撒嬌。

他描述該好友是個貼心且穩定上進的好男友，任職於知名金融機構，對現任女友更是體貼無微不至，而且也相當忠誠。然而，這一次越南之旅中，這位平日形象完美的朋友卻展現出與平時截然不同的樣貌，讓原PO大感震驚。

友人忍到第四天終於破防，選擇一位20多歲混血妹子，回到飯店一夜激戰三次，甚至與原PO進行多人運動，過程中友人化身老司機，有各種刺激的舉動，讓原PO錯愕驚呼「真的很難想像在台灣愛女友的他...私底下這麼的反差！」

原PO坦言，尤其回國後，好友們又迅速回歸「模範男友」模式，對女友貼心如常。對於這趟極樂之旅，原PO也有所感悟拋問，「所以是不是真的不能讓男友單獨去越南或泰國這種地方？」

底下網友回應，「無套真的不怕性病嗎」、「勇敢喔...愛滋多多喔」、「我朋友的老公是去越南出差，結果回來就被發現跟別人發生關係，不知道是嫖還是外遇...後來就離婚了」、「本人今年才剛去玩，5天4夜真的快破皮了」、「好噁喔！自己想試還拖朋友下水」、「想出軌的到哪裡都會出軌」。