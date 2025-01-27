　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

極樂越南！友忍4天破防「激戰混血妹」　他一旁看傻：回台超反差

▲▼越南女,越南,越配,外籍配偶。（圖／pexels）

▲暖男好友到越南旅遊也淪陷了。（示意圖／Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

「男生去越南是不是容易出軌？」一名網友透露，友人是個暖男，而且十分呵護女友，然而日前到越南遊玩，形象完美的友人突然崩壞，帶著混血妹子回飯店激戰，甚至接受多人運動，而回到台灣後，這位友人又變回「模範男友」，令原PO感到錯愕不已。

一名網友在Dcard表示，日前與3位大學友人去了一趟越南，其中只有原PO是單身，當初並沒有任何「暗黑行程」，只有吃吃喝喝、看景點而已，豈料他們發現路上的妹子長得很正，原PO更一時心癢詢問「要不要去日本街玩一下，玩KTV就好」，沒想到其他3人都點頭答應。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO曝當時情景，「一整排妹妹挑給我們選，不得不說越南的真的頂，又白又嫩，重點是價格便宜」，隨手給個小費，她們就會主動貼上來撒嬌。

他描述該好友是個貼心且穩定上進的好男友，任職於知名金融機構，對現任女友更是體貼無微不至，而且也相當忠誠。然而，這一次越南之旅中，這位平日形象完美的朋友卻展現出與平時截然不同的樣貌，讓原PO大感震驚。

友人忍到第四天終於破防，選擇一位20多歲混血妹子，回到飯店一夜激戰三次，甚至與原PO進行多人運動，過程中友人化身老司機，有各種刺激的舉動，讓原PO錯愕驚呼「真的很難想像在台灣愛女友的他...私底下這麼的反差！」

原PO坦言，尤其回國後，好友們又迅速回歸「模範男友」模式，對女友貼心如常。對於這趟極樂之旅，原PO也有所感悟拋問，「所以是不是真的不能讓男友單獨去越南或泰國這種地方？」

底下網友回應，「無套真的不怕性病嗎」、「勇敢喔...愛滋多多喔」、「我朋友的老公是去越南出差，結果回來就被發現跟別人發生關係，不知道是嫖還是外遇...後來就離婚了」、「本人今年才剛去玩，5天4夜真的快破皮了」、「好噁喔！自己想試還拖朋友下水」、「想出軌的到哪裡都會出軌」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／22:59嘉義規模4.6「極淺層地震」　最大震度4級
快訊／22:59南部地區地震　小年夜有感搖晃
英雄老闆衝火燒車救人　員工曝私下對話「躺了一整天」
快訊／台灣本島全部進冰箱！　急凍剩6度時間點曝
快訊／DeepSeek崛起！美股三大指數低開　台積電ADR跌
快訊／楊梅火燒車抱出4孩童　英雄老闆發文了
許瑋甯、邱澤罕見合體放閃！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／22:59嘉義大埔規模4.6「極淺層地震」　最大震度4級

快訊／22:59南部地區地震　小年夜有感搖晃

除夕開運5招！吃完年夜飯「拿出手機」　洗澡4吉時曝光

英雄老闆衝火燒車救人　員工曝私下對話「躺了一整天」

快訊／台灣本島全部進冰箱！20縣市低溫特報　急凍剩6度時間點曝

快訊／楊梅火燒車抱出4孩童　英雄老闆發文了

極樂越南！友忍4天破防「激戰混血妹」　他一旁看傻：回台超反差

快訊／公館一甲子地標！　東南亞秀泰影城宣布1／31熄燈

每年數十億隻鳥死於「窗殺」　林試所籲使用鳥類友善窗貼

「火燒車救人英雄」全民感動道謝　板模員工一看：竟然是我老闆

敖犬攜伴喝喜酒包3600　阿緯還原約定：答應要做到！

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

父失聯11天尋獲遺體！林葉亭趕赴現場認屍　崩潰與家人互擁爆哭

3問題給 #ChatGPT 獲4個數字！26歲男刮中100萬 #刮刮樂

林葉亭父親失蹤11天尋獲　爸爸終於可以回家了

#妡蔆 教粉絲們喊口號 #一粒 偷放空被抓包反應超可愛XD

3問題給ChatGPT獲4個數字　26歲男刮中100萬！女友以為唬爛

楊梅休息站電動車自撞起火！　板模工衝超商拿剪刀勇救4童

柴柴看到蜜蜂一腳踩下去...結果腫起來變掰咖

楊梅休息站自撞起火釀2亡　目擊者：想救大人也來不及

快訊／22:59嘉義大埔規模4.6「極淺層地震」　最大震度4級

快訊／22:59南部地區地震　小年夜有感搖晃

除夕開運5招！吃完年夜飯「拿出手機」　洗澡4吉時曝光

英雄老闆衝火燒車救人　員工曝私下對話「躺了一整天」

快訊／台灣本島全部進冰箱！20縣市低溫特報　急凍剩6度時間點曝

快訊／楊梅火燒車抱出4孩童　英雄老闆發文了

極樂越南！友忍4天破防「激戰混血妹」　他一旁看傻：回台超反差

快訊／公館一甲子地標！　東南亞秀泰影城宣布1／31熄燈

每年數十億隻鳥死於「窗殺」　林試所籲使用鳥類友善窗貼

「火燒車救人英雄」全民感動道謝　板模員工一看：竟然是我老闆

蔡佳諺澳洲狂嗑牛肉交韓國朋友　被伯斯主場「名產」嚇壞了

快訊／22:59嘉義大埔規模4.6「極淺層地震」　最大震度4級

川普愛女復刻奧黛麗赫本穿搭！遭酸「不夠格」　巨星兒子發聲了

快訊／22:59南部地區地震　小年夜有感搖晃

「鎖吻棒」一整天持妝不掉色！加了維他命E養護細嫩唇

除夕開運5招！吃完年夜飯「拿出手機」　洗澡4吉時曝光

英雄老闆衝火燒車救人　員工曝私下對話「躺了一整天」

富士女主播控「知名男演員」性騷擾！　拒絕仍遭強行拖進飯店

吳釗燮回文感謝美國準聯合國大使支持　「可糾正PRC施加的錯誤」

智慧金句必收！蔡康永：人生最重要的不是快樂，而是平靜

超撩眼視角看妹子滑長板　網友：重點不知道該放哪...

生活熱門新聞

包12800給父母「當場被甩2巴掌」　她怒：明年不回來

陳彥翔哥再婚！小姨子傻眼「你弟燒光我姊餘生」：亡姊很氣

高鐵上暢聊太吵！阿嬤道歉「脫口1句」超狂

極品老公超愛家「豪玩2女砲友」！妻見對象崩潰

噁！新竹城隍廟旁名店「闆娘對嘴喝完再上菜」

火燒車救人英雄　板模工：竟是我老闆

狠角色！嫂嫂初次在婆家過年「1句話」讓全家傻眼

刮刮樂買「這號碼」都中大獎　網實喜嗨：真的

紅包「14禁忌」一次看！包「1數字」犯大忌

除夕年夜菜「2菜色超母湯」

蛇年6款刮刮樂「100%中獎」選它！

快訊／02:06台南東山區規模4.5「極淺層地震」　最大震度4級

忘帶悠遊卡！他「掏手機買票」驚：現在才知道

大埔餘震超過120起　宮廟預測還有災難級地震！氣象署：違法

更多熱門

相關新聞

情侶以為宿醉卻喪命　真凶曝光

情侶以為宿醉卻喪命　真凶曝光

越南一間豪華別墅驚傳「雙屍命案」，一對異國情侶陳屍在不同房間的床上，身上皆無明顯外傷，也沒有強行闖入或遭洗劫的痕跡。如今警方證實，他們死於甲醇中毒，但2人都以為只是宿醉，並未尋求醫療協助。

新耳機掉水溝！男「跳下去幫撿」1句話超帥

新耳機掉水溝！男「跳下去幫撿」1句話超帥

吃麻辣鍋「服務生是越南妹子」！網懂：比台人還好用

吃麻辣鍋「服務生是越南妹子」！網懂：比台人還好用

旺季月入10萬！他嘆「養女友」存不到錢

旺季月入10萬！他嘆「養女友」存不到錢

大咖薩克斯風爆偷吃　她嬌喊：兩腿張開等你

大咖薩克斯風爆偷吃　她嬌喊：兩腿張開等你

關鍵字：

越南出軌暖男女友

讀者迴響

熱門新聞

林葉亭爸高學歷身世！「突愛吃1食物」罹失智症

包12800給父母「當場被甩2巴掌」　她怒：明年不回來

陳彥翔哥再婚！小姨子傻眼「你弟燒光我姊餘生」：亡姊很氣

硬拔「特斯拉充電槍」嗆女駕駛　火爆男下場出爐

高鐵上暢聊太吵！阿嬤道歉「脫口1句」超狂

極品老公超愛家「豪玩2女砲友」！妻見對象崩潰

林葉亭曝爸爸招魂現場插曲

篠崎泫遭爆「換了新男友」綠Toyz！新片惹議

噁！新竹城隍廟旁名店「闆娘對嘴喝完再上菜」

北韓高中生澡堂大開「性愛群交趴」！

DeepSeek引震撼！美期指重挫　夜盤輝達、台積電ADR摔6％

火燒車救人英雄　板模工：竟是我老闆

狠角色！嫂嫂初次在婆家過年「1句話」讓全家傻眼

獨／國道4死車禍夫妻超級認真！合照曝

楊梅休息站4死4傷事故車款是這台

更多

最夯影音

更多

敖犬攜伴喝喜酒包3600　阿緯還原約定：答應要做到！

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

父失聯11天尋獲遺體！林葉亭趕赴現場認屍　崩潰與家人互擁爆哭

3問題給 #ChatGPT 獲4個數字！26歲男刮中100萬 #刮刮樂

林葉亭父親失蹤11天尋獲　爸爸終於可以回家了

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面