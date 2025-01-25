　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

22歲男頂下海鮮餐廳搞德州撲克　爆乳荷官發牌...還有專人按摩

記者邱中岳／台北報導

北市警局中山分局中山一派出所日前接獲報案，在中山北路1段上的海鮮餐廳私下偷經營德州撲克賭場，警方在22日前往查緝，當場查獲15名賭客以及4名火辣爆乳荷官，另外還有現場負責人在內等3名工作人員，警方攻堅後發現，現場賭客不足，連負責人都自己下場「貼咖」。

警方調查，22歲的黃姓男子，從2024年9月開始，頂下北市中山區中山北路1段上的海鮮餐廳，但是根本沒有對外營業，只是將裡面改成德州撲克賭場，並在網路上打廣告，吸引許多賭客上門消費，甚至還請了3名女荷官，穿著火辣盡顯姣好身材，藉此吸引賭客上門。

▲▼▲北市中山分局查獲德州撲克賭場，除了找美女荷官發牌，還有專人按摩服務。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市中山分局查獲德州撲克賭場，除了找美女荷官發牌，還有專人按摩服務。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方表示，黃姓男子不定期在網路公告舉辦「限時錦標賽」廣告，並以舊客帶新客享有折扣、贈送餐點之外，甚至還有專人按摩，讓賭客在上桌打拼之餘還有其他額外享受，警方在22日晚上9時許上門攻堅，當場發現裡面有15名賭客，另外還有4名荷官以及3名工作人員。

警方在現場查扣犯罪所得48萬餘元、籌碼、賭具、點鈔機、監視器鏡頭、主機、帳冊及工作手機、電腦等證物，因為屬於剛開始賭局，所以還沒有很多賭客，黃姓負責人怕冷場還自己跳下去「貼咖」，最後被警方查獲，全部一干人等均依賭博罪嫌送辦。

▲▼北市中山分局查獲德州撲克賭場，除了找美女荷官發牌，還有專人按摩服務。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市警方查獲黃姓男子頂下海鮮餐廳不營業，改成德州撲克賭場。（圖／記者邱中岳翻攝）

中山分局呼籲，賭博容易造成傾家蕩產，警方將加強取締力道，掃蕩地下賭場，徹底斬斷不法根源，也呼籲業者切勿投機、心存僥倖，警方將持續取締不法賭博行業，維護社會治安。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
過年9天放完　開工周「上6休1再上5」！眾人點頭：朋友都開心
殘忍虐殺少年！16周年忌日剛過　「三環幫」劉憲治慘遭斷掌喪命
快訊／台南上兵紅燈右轉遭攔停！酒測值達「0.94」下場慘了
川普政府首派軍機遣返移民！　墨西哥拒絕降落
2025年「3大吉日、吉時」曝光！大掃除選對時間...衰運全
貔貅咬到4.3億！彩券行白天幫牠洗香香　晚上中大樂透頭獎
爆乳荷官發牌！還有專人按摩　北市餐廳被抄

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

黑幫毒品外送「款式齊全」24hrs出貨　老顧客還送喪屍煙彈

台中鐵皮家具工廠深夜大火...烈焰沖天　警消緊急灌救

殘忍虐殺少年！16周年忌日剛過　「三環幫」劉憲治慘遭斷掌喪命

沒禮讓挨罰6千　駕駛怪行人撞色小貨車「妨礙視線」

重案回顧／水泥塊裡有人手！二房東整理廠房嚇傻　驚揭神岡桶屍案

快訊／台南上兵紅燈右轉遭攔停！酒測值達「0.94」下場慘了

大馬車手被逮急問「會怎樣」　監控手更慘...狂發抖還頻摳手

見義勇為畫面曝！苗栗家暴男強拉妻回家　火車乘客圍住保護她

善心住持想蓋育幼院　超狠詐團誆「投資虛幣免募款」騙走4100萬

快訊／年前修房子出事了！焊接火花噴飛　把鄰居鐵皮屋燒了

【大碗公裝才對味】媽買3支霜淇淋拿碗公裝再回家爽嗑

逆向超車猛撞機車！　外送員慘噴飛重摔亡

【太幸福了】「貓貓版床咚」已閃瞎眾多貓奴的雙眼XD

正妹鼓起勇氣在火鍋店跳舞 回到座位馬上害羞起來XD

【時間管理大師】同事趁等紅燈嗑便當XD

【氣到走人】土撥鼠：就算是主人也不給吃！

【切蛋糕神器】烤肉夾也能切出完美比例！

【真嘟假嘟】把「的」換成「嘟」講話會變得很口愛？

【大人的玩法？】球丟完就可以拿玩具　一個一個丟→整桶梭哈

朋友在當婚禮招待...裝陌生人問話！一轉頭傻眼

黑幫毒品外送「款式齊全」24hrs出貨　老顧客還送喪屍煙彈

台中鐵皮家具工廠深夜大火...烈焰沖天　警消緊急灌救

殘忍虐殺少年！16周年忌日剛過　「三環幫」劉憲治慘遭斷掌喪命

沒禮讓挨罰6千　駕駛怪行人撞色小貨車「妨礙視線」

重案回顧／水泥塊裡有人手！二房東整理廠房嚇傻　驚揭神岡桶屍案

快訊／台南上兵紅燈右轉遭攔停！酒測值達「0.94」下場慘了

大馬車手被逮急問「會怎樣」　監控手更慘...狂發抖還頻摳手

見義勇為畫面曝！苗栗家暴男強拉妻回家　火車乘客圍住保護她

善心住持想蓋育幼院　超狠詐團誆「投資虛幣免募款」騙走4100萬

快訊／年前修房子出事了！焊接火花噴飛　把鄰居鐵皮屋燒了

實測9張刮刮樂！「最強招財加持」真的中獎　他一算獎金傻眼了

小心財務狀況！2025年「4大生肖」蛇年犯太歲

不爽川普當選要逃出美國！　女砸下積蓄搬到郵輪「環遊世界3年」

陸國乒整治「飯圈」：全員解散官方粉絲群　孫穎莎、王楚欽支持　

美參議員力挺川普「奪回運河」　提案巴拿馬切斷與中企關係

今迎東北季風雨連下3天！寒流明天殺到　最冷時刻出爐剩8度

黑幫毒品外送「款式齊全」24hrs出貨　老顧客還送喪屍煙彈

台中鐵皮家具工廠深夜大火...烈焰沖天　警消緊急灌救

2025短髮髮型爆紅款推薦！Nana短捲髮超時髦、趙麗穎法式鮑伯頭美瘋

殘忍虐殺少年！16周年忌日剛過　「三環幫」劉憲治慘遭斷掌喪命

【這下完了】男童拿玩具箱頻敲電視 下秒K爆螢幕整片黑掉

社會熱門新聞

控訴遭公公性侵！夫妻連日墜樓亡

竹東黑道火併董事長慘死！三環幫背景曝

天道盟軍師被打斷腿　總動員報復「同理會」

年輕警擊斃通緝犯挨告　YouTuber募款挺執法

免費招待遊泰被賣掉　直播主失聯2個月

即／高雄左營驚傳大樓火警　火光濃煙竄出畫面曝光

竹東槍戰前店員急疏散客人　童見斷掌嚇到吐

竹東在地「三環幫」遭狙殺　外來勢力派5殺手行刑

電信詐騙「開山祖師」被槍殺！　黑道全坐不住緝凶

桃園男逆向超車猛撞　女外送員慘死

李威捲入「精舍虐死女信徒」　詭祕作家真面目起底

即／5煞槍殺三環幫董座逃亡中！　警方尋獲作案車輛

他滿車k味拒下車　副駕駛座的秘密曝

即／淡水死亡車禍！麵包車擋風玻璃碎裂　行人身亡

更多熱門

相關新聞

統領大樓賭場設局乾洗　賭客遭逼下跪賠30萬

統領大樓賭場設局乾洗　賭客遭逼下跪賠30萬

北市大安區統領百貨商圈大樓8樓私人招待所爆發疑似「假賭博真詐財」剝皮案件！10日凌晨一名郭姓賭客帶著4萬元現金到該招待所內參加德州撲克競賽時，遭鄰近賭客抱怨「嘴巴講話不乾淨」，一名綽號阿傑的周姓男子當場強迫他下跪道歉，過程中甚至掏刀抵住他頸部嗆聲，並要求郭男支付30萬元道歉費，否則無法離開。

經營賭場起糾紛持槍圍毆逼迫還債　3莽男落網下場曝

經營賭場起糾紛持槍圍毆逼迫還債　3莽男落網下場曝

士林老舊民宅藏賭場！年輕情侶檔聯手經營慘了

士林老舊民宅藏賭場！年輕情侶檔聯手經營慘了

北市豪宅藏賭場　碩士正妹荷官時薪曝

北市豪宅藏賭場　碩士正妹荷官時薪曝

張政禹掀金三角手勢潮！ALL IN拚12強

張政禹掀金三角手勢潮！ALL IN拚12強

關鍵字：

海鮮餐廳德州撲克荷官

讀者迴響

熱門新聞

控訴遭公公性侵！夫妻連日墜樓亡

竹東黑道火併董事長慘死！三環幫背景曝

天道盟軍師被打斷腿　總動員報復「同理會」

年輕警擊斃通緝犯挨告　YouTuber募款挺執法

即／大樂透4.32億一注獨得　創下第5屆最高單注獎金

免費招待遊泰被賣掉　直播主失聯2個月

沒丟衰整年！蛇年「家中8樣東西」一定要清掉

即／高雄左營驚傳大樓火警　火光濃煙竄出畫面曝光

快訊／06:01台南楠西5.1地震　最大震度4級

竹東槍戰前店員急疏散客人　童見斷掌嚇到吐

林葉亭尋父8天淚訴「像簽放棄急救書」

遺產稅1600萬！他崩潰求助：繳不出來

成人展驚見「洗面奶」　畫面太震撼

台人旅日爆「亂丟行李箱」被罵翻　苦主現身曝事件真相

寒流急凍春節4天「除夕最冷探6度」　收假日再變天

更多

最夯影音

更多

【大碗公裝才對味】媽買3支霜淇淋拿碗公裝再回家爽嗑

逆向超車猛撞機車！　外送員慘噴飛重摔亡

【太幸福了】「貓貓版床咚」已閃瞎眾多貓奴的雙眼XD

正妹鼓起勇氣在火鍋店跳舞 回到座位馬上害羞起來XD

【時間管理大師】同事趁等紅燈嗑便當XD

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面