22歲男頂下海鮮餐廳搞德州撲克　爆乳荷官發牌...還有專人按摩

記者邱中岳／台北報導

北市警局中山分局中山一派出所日前接獲報案，在中山北路1段上的海鮮餐廳私下偷經營德州撲克賭場，警方在22日前往查緝，當場查獲15名賭客以及4名火辣爆乳荷官，另外還有現場負責人在內等3名工作人員，警方攻堅後發現，現場賭客不足，連負責人都自己下場「貼咖」。

警方調查，22歲的黃姓男子，從2024年9月開始，頂下北市中山區中山北路1段上的海鮮餐廳，但是根本沒有對外營業，只是將裡面改成德州撲克賭場，並在網路上打廣告，吸引許多賭客上門消費，甚至還請了3名女荷官，穿著火辣盡顯姣好身材，藉此吸引賭客上門。

▲北市中山分局查獲德州撲克賭場，除了找美女荷官發牌，還有專人按摩服務。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方表示，黃姓男子不定期在網路公告舉辦「限時錦標賽」廣告，並以舊客帶新客享有折扣、贈送餐點之外，甚至還有專人按摩，讓賭客在上桌打拼之餘還有其他額外享受，警方在22日晚上9時許上門攻堅，當場發現裡面有15名賭客，另外還有4名荷官以及3名工作人員。

警方在現場查扣犯罪所得48萬餘元、籌碼、賭具、點鈔機、監視器鏡頭、主機、帳冊及工作手機、電腦等證物，因為屬於剛開始賭局，所以還沒有很多賭客，黃姓負責人怕冷場還自己跳下去「貼咖」，最後被警方查獲，全部一干人等均依賭博罪嫌送辦。

▲北市警方查獲黃姓男子頂下海鮮餐廳不營業，改成德州撲克賭場。（圖／記者邱中岳翻攝）

中山分局呼籲，賭博容易造成傾家蕩產，警方將加強取締力道，掃蕩地下賭場，徹底斬斷不法根源，也呼籲業者切勿投機、心存僥倖，警方將持續取締不法賭博行業，維護社會治安。