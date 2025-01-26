電動車自撞4死！家屬質疑輔助駕駛故障釀禍　將調行車電腦查明

▲楊梅休息站4死4傷車禍，小舅子曝質疑車輛故障釀禍。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、劉人豪／桃園報導

國道一號楊梅休息站25日發生死亡車禍，40歲倪姓男子駕駛電動車，不明原因自撞分隔島起火，造成倪男、10歲兒子、4歲女兒以及倪妻的2歲姪子死亡，另4名乘客受傷。展女的弟弟今（26）日指出，姊夫平時有習慣輔助駕駛，事發車輛為租賃車，將詢問租賃公司是否為電動車故障釀禍。對此國道警方表示，會聯繫車商做行車電腦的調查。

這起事故發生在昨日晚間，倪男開著電動車行經楊梅休息站時，卻自撞分隔島護欄，車輛瞬間爆炸起火，倪男逃生不及，慘被燒成焦屍；後座的10歲男童被救出時已無呼吸心跳，送醫搶救不治；4歲倪姓女童因全身90%三度燒傷，緊急插管手術後，今晨宣告不治；2歲展姓男童送醫時雖恢復心跳，今晨宣告不治。

▲國道警方表示，會聯繫車商做行車電腦的調查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

展女弟弟透露，姊夫開的車是租賃車，而姊夫平時有習慣輔助駕駛，研判是因自動駕駛才撞上護欄，後續將會去詢問租賃公司是否是電動車故障造成，以及後續的賠償問題。

國道警方表示，楊梅休息站外分隔島所發生的事故，今檢察官會進行相驗，家屬也會進行相關程序辦理，招魂的部分等待家屬通知，警方會配合處理，至於有關輔助駕駛的部分，會聯繫車商做行車電腦的調查，如果行車電腦沒有遭火勢破壞的話，原則上是可以調得出來的。