點開「微信紅包」收4520元　20年老員工遭開除

▲大陸一名楊姓男子在公司任職超過20年，結果因收取供應商1000人民幣（約新台幣4520元）「微信紅包」，遭公司以嚴重違紀為由開除。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

大陸一名楊姓男子在公司任職超過20年，結果因收取供應商1000人民幣（約新台幣4520元）「微信紅包」，遭公司以嚴重違紀為由開除。案子鬧上法院，一審和二審法院審理認為，公司解除勞動契約合法，無須支付賠償金。

根據陸媒《極目新聞》報導，楊男強調，這是供應商歸還自己之前墊付的款項。他不滿公司的處罰決定，向無錫市勞動人事爭議仲裁委員會申請仲裁。而仲裁委以公司認定上述轉帳系春節禮金缺乏事實依據為由，認定公司解除勞動合同違法，應向楊男支付賠償金32萬6826人民幣（約新台幣148萬元）。

不過法官認定，楊男辯稱是墊付款項，但未能提供充分證據，因此在法律事實面前，顯得蒼白無力，判公司解除勞動契約合法，無須支付賠償金。

報導指出，仲裁委以公司認定紅包為春節禮金缺乏事實依據，判定公司解除合約違法。而法院在審理過程中，可能綜合考量了更多證據與細節，包括公司規章制度的合理性、楊男行為的主觀故意性等因素，最終作出公司解除合約合法的判定，這個過程，充分體現了法律對事實認定的嚴格要求，也讓公眾看到法律在維護職場秩序中的重要角色。

報導提到，在當今社會，隨著網路科技的發展，微信紅包等新型支付方式日益普及，它們在為生活帶來便利的同時，也為職場紀律帶來了新的挑戰，員工更要時時刻刻保持清醒的頭腦，增強法律意識與紀律觀念，在面對形形色色的利益誘惑時，堅守底線，不越雷池一步。

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