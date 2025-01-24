「富商發紅包」出人命！數百人瘋搶300多塊+白米　推擠踩踏釀4死

At least four people were crushed and suffocated to death Thursday in Cambodia after a large crowd gathered at a local tycoon's home to receive Lunar New Year red envelopes filled with money, police said.



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記者吳美依／綜合報導

柬埔寨首都金邊（Phnom Penh）23日發生悲劇事件，一名富商趁著農曆新年前夕，大手筆發放現金與食物，吸引數百人蜂擁而至，卻引發推擠踩踏事件，不幸導致至少4人死亡、5人受傷。

《美聯社》報導，23日，金邊富豪周速光（Sok Kong）預計向民眾發放10美元（約新台幣326元）和2公斤白米，未料豪宅大門一打開，數百人立刻激動往前衝，才會導致悲劇發生。隨後，當局緊急疏散了人群，並且暫停了發放紅包與白米的活動。

警方發言人維奇卡（Sam Vichhika）說，受害者們全都暈厥倒地，緊急送醫之後，依然宣告不治。死者分別為2男2女，年齡介於37至71歲之間，目前尚不清楚，他們死於最初的推擠，或者因為倒地之後的踩踏傷勢喪命。

每年中國農曆新年之前，金邊多名富商都會向窮人餽贈新春贈禮。周速光擁有多筆投資，包括飯店、賭場與石油，眾所皆知，與前首相洪森（Hun Sen）有著密切的私人關係。



