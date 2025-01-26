不到35歲罹患大腸癌！　最新研究曝「3大危險飲食」

▲全球多地都出現大腸癌年輕化的趨勢。（示意圖／達志影像）

記者吳美依／綜合報導

全球多地出現大腸癌年輕化的趨勢，外國一項研究分析35歲以下患者，結果發現與死亡病例密切相關的3大風險因素，包括大量飲酒、肥胖與鈣質攝取不足。這份論文本月發表在期刊《腫瘤》（Neoplasia）。

科學家根據醫學期刊《刺胳針》的2019年全球疾病負擔研究，分析來自204個國家和地區的相關數據，並且列出了上述3大死亡風險因素。此外，運動量、吸菸及纖維攝取量也與大腸癌有關，但相對之下風險影響較小。

根據研究，在全球範圍，1/5大腸癌死亡病例與低鈣飲食、少喝牛奶有關。鈣被認為能夠與結腸裡的膽汁酸及游離脂肪酸結合，從而降低潛在致癌作用。而含鈣食物包括起司、鮭魚、綠色葉菜類、優格等。

▲研究指出大腸癌死亡病例，與低鈣、少喝牛奶之間的密切關聯。（示意圖／CFP）



其次，酒精占了死亡病例的13%，被認為是第二大風險因素，肥胖則占了死亡病例的10%。

整體而言，全球35歲以下大腸癌的病例，從1990年的2萬1874例，上升到2019年的4萬1545例，等同於30年翻倍成長。其中61%為男性、39%為女性。

極早期大腸癌的發病率，也從1990年的美10萬人0.8例，上升到2019年的每10萬人1.05例。而1990年至2019年，死亡數從1萬1445人，上升至1萬5486人，成長27%。

科學家們指出，雖然這些數據先前就被分析過，但如此大規模的研究，從未特別聚焦在35歲以下患者。《每日郵報》也形容，隨著大腸癌年輕化的趨勢越來越明顯，這份「史無前例的全球研究」，揭露了35歲以下患者的狀況。