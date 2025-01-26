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快訊／10級強風要來了　今寒流大降溫「雨最多」地區曝

▲▼春節天氣。（圖／氣象署提供）

▲民眾過年要做好禦寒工作。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

10級強風要來了！中央氣象署提醒，今天下午開始寒流南下，各地氣溫明顯下降，降雨將轉趨明顯，基隆北海岸、北部山區有局部較大雨勢發生機率。

氣象署今晨發布「陸上強風特報」，東北風增強，今晚起台南以北、宜蘭、花蓮沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖將有9至10級強陣風，苗栗至台南地區、高雄、台東沿海空曠地區及金門、馬祖亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪；今晨至下午間桃園至雲林沿海空曠地區、基隆北海岸、恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖易有8至9級強陣風。

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氣象署表示，今天水氣漸增，北部、東半部、中南部山區有局部短暫雨，上半天降雨還不多，不過下午開始隨著寒流南下，降雨將轉趨明顯，尤其北台灣降雨機率高，基隆北海岸及北部山區有局部較大雨勢機率。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

氣象署指出，中午以前北台灣高溫仍有18至20度，其他地區21至24度，下午開始寒流南下，各地氣溫將明顯下降，入夜後台南以北、宜蘭氣溫會降到11至14度，其他地區約16、17度。

氣象署提醒，小年夜至大年初一清晨寒流影響，各地非常寒冷，初一白天起寒流減弱，各地氣溫逐漸回升，日夜溫差大；小年夜清晨以前水氣仍多，北部、東半部及中南部山區有局部短暫雨，基隆北海岸及北部山區有局部較大雨勢機率，白天開始乾空氣南下，剩花東仍有局部降雨；除夕、初一環境偏乾，僅花東有零星短暫雨。

氣象署預報，初二、初三風向漸轉為東南至偏南風，各地白天高溫持續回升，輻射冷卻影響，早晚天氣偏冷，新竹以南日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅東半部有零星短暫雨。

氣象署表示，初四鋒面通過及大陸冷氣團南下，各地氣溫下降，北部、東半部及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲；冷空氣、鋒面影響時間及程度仍有不確定性，請注意氣象署最新天氣資訊。

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