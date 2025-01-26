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台南、屏東一晚接連規模5.7、5.3地震　氣象署回應了

（圖／氣象署）

▲01/25 19：49規模5.7地震。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

根據中央氣象署地震報告，周六晚間7時49分，台南市東山區發生規模5.7地震；今天凌晨0時10分，屏東縣三地門鄉發生規模5.3地震。對此，氣象署指出，台南東山5.7地震為0121嘉義大埔6.4地震餘震，而屏東三地門5.3地震與0121大埔地震無關，為獨立地震。

根據氣象署測報資料，今晨屏東三地門鄉規模5.3地震，震度4級地區為屏東縣、高雄市、台南市、嘉義縣；震度3級地區為嘉義市、雲林縣、彰化縣；震度2級地區為台東縣、花蓮縣、南投縣、台中市；震度1級地區為澎湖縣、苗栗縣。

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▼01/26 00：10規模5.3地震。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

對此，氣象署地震測報中心技正林昭儀表示，此地震為獨立地震，為菲律賓板塊和歐亞板塊擠壓造成，無關0121嘉義大埔地震。至於與潮州斷層有關？他提到，震央距離潮州斷層還有一段距離，是否有關聯仍得進一步確認。

此外，25日晚間7時49分發生規模5.7地震，震央位於台南市東山區，深度7.7公里，全台有感，震度4級地區為台南市、嘉義縣、高雄市、嘉義市、雲林縣、彰化縣；震度3級地區為南投縣、台東縣、花蓮縣、台中市；震度2級地區為屏東縣、澎湖縣、苗栗縣、宜蘭縣；震度1級地區為新竹縣、新竹市、桃園市、新北市、台北市。

對此，林昭儀說，該地震為0121嘉義大埔6.4地震的餘震，因大埔地震規模有到6.4，不排除這1、2周還有規模5以上的地震發生。

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