今晚強冷空氣直衝　過年最凍時間曝

▲今起水氣增多。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，今晚強冷空氣直衝南下；除夕晨至大年初二晨寒流籠罩，各地晴朗無雲，入夜10度以下的範圍幾乎擴大至全台，平地最低氣溫可降至5度以下。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日東北風增強，迎風面水氣逐漸增多，北部、東半部有局部短暫雨，北台偏涼，中南部多雲時晴，白天微熱早晚涼。

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吳德榮指出，今晚強冷空氣直衝南下，氣溫驟降；小年夜入冬以來首波寒流南下，氣溫續降，由濕轉乾、越晚越冷，平地降至10度以下的範圍當晚已擴及中部，2000公尺以上（太平山、拉拉山、合歡山⋯）高山小年夜上半天有飄雪機率。

吳德榮說，除夕晨至初二晨寒流籠罩，各地晴朗無雲，白天陽光加熱不覺冷，但夜間強輻射冷卻效應，氣溫劇降，入夜10度以下的範圍幾乎擴大至全台，平地最低氣溫可降至5度以下；初二至初三冷空氣逐日減弱，天氣回暖，初二各地晴朗穩定，初三中層雲逐漸增多。



吳德榮分析，初四鋒面快速通過，初五冷空氣開始南下，氣溫漸降；2月3日、2月4日強冷空氣接踵南下，強度堪比前波，但不同模式對於鋒面結構及其帶來的降雨，鋒後冷空氣的強度及其南下的時程，皆有不小的差異，且持續調整中，應繼續觀察。