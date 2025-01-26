　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台南5.7地震　氣象署：過年期間仍有規模5以上餘震

快訊／07:38台南楠西區規模5.7「極淺層地震」　最大震度4級

▲中央氣象署發布最新地震報告。（圖／氣象署提供）

記者楊惠琪／台北報導

地震亂春節！根據中央氣象署地震測報中心資料，今天上午7時38分台南市楠西區發生芮氏規模5.7地震，震央在台南市政府東北東方41.3公里處，深度8.1公里，屬於極淺層地震。氣象署指出，今早地震仍屬0121嘉義大埔地震餘震，未來一周內仍會有規模5以上地震，但呼籲民眾不用過度驚慌，地震頻率與強度已經在減少中。

根據氣象署測報資料，這起地震觀測到最大震度為4級，出現在台南市楠西、嘉義縣大埔、高雄市甲仙、嘉義市、嘉義縣太保市、雲林縣草嶺、彰化縣二林、彰化縣彰化市。震度3級地區為屏東縣、南投縣、花蓮縣、台中市、台東縣、苗栗縣，震度2級地區為澎湖縣、宜蘭縣，震度1級地區為新竹縣、新竹市、桃園市、新北市、台北市。

[廣告]請繼續往下閱讀...

地震測報中心科長甘志文表示，今天上午7時38分台南市楠西區發生芮氏規模5.7地震，震央在台南市政府東北東方41.3公里處，深度8.1公里，屬於極淺層地震。包括台南、嘉義、高雄、雲林、彰化等縣市震度達4級，全台有感，台北雖然只有1級，但因為高樓較多，民眾相對有感。

正值春節假期餘震不斷，甘志文呼籲民眾，這兩天台南地震均屬0121餘震系列，未來一周仍有規模五以上地震，但根據餘震統計，從0121主震發生後，截至今天上午8時，已有109起餘震，其中有31起顯著有感，但地震次數與強度均在減少中，預估未來一周仍會有規模5以上地震，但民眾只要做好趴下、掩護動作，不用過度驚慌。

至於今天凌晨在屏東三地門也發生規模5.3的淺層地震，甘志文說，屏東三地門與嘉義大埔有距離，屬於獨立事件，並非餘震往南擴張，台灣本來就地震多，民眾不用過度恐慌。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
楊梅休息站啟用3年　頻傳車輛撞分隔島！已釀5死15傷
富二代迷上美女露點直播！　用周杰倫門票詐騙全拿去抖內
川普鬆口！「WHO滿足1條件」就考慮重新加入
趙露思拄拐杖復出！爆遭公司求償天價違約金　本人親回應
電商夫妻返鄉遇死劫！目擊者還原：後座安全帶纏一起

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台南東山9起地震均屬崙後斷層　專家示警：具有大地震潛勢

《甄嬛傳》馬拉松第1輪「皇上駕崩飆6.4萬人」！網：破去年紀錄

進入職場後如何輕鬆存錢？　三個實用方法一次看

地震影響　高鐵增2班台中北上全自由座列車「每站都停」

過年紅包怎麼包？　專家教1撇步「錢會再回頭」

台南5.7地震　氣象署：過年期間仍有規模5以上餘震

最冷恐剩3℃　過年全台有雨時間曝

旅宿不再提供一次性備品　春節出遊記得攜帶「也可向櫃台索取」

過年布置讓綠意滿屋！8種舒壓植物陪你放鬆迎新春

過年5大禁忌！　1動作恐招窮神

楊梅休息站電動車超載「自撞起火」　目擊者：想救大人也來不及

#妡蔆 教粉絲們喊口號 #一粒 偷放空被抓包反應超可愛XD

謝盈萱尾牙抽走最大獎 Lulu崩潰「衝上台大鬧」XD

楊梅休息站車禍畫面曝光　電動車自撞「全面燃燒」

年前賠慘了！ 高雄婦騎車沒看路撞「移動豪宅」麥拉倫

行人過馬路遭重機擦撞「刷卡」 超暖駕駛見她不敢過幫擋車

奴才調皮把手塞進貓懷裡　牠順勢當抱枕狂蹭繼續睡

寒流來沒熱水be like：#車銀優

兒子抓周選警槍來回撿起　警察父母崩潰：不要這個

過年前賠慘了！高雄婦騎車沒看路撞「移動豪宅」麥拉倫　畫面曝光

台南東山9起地震均屬崙後斷層　專家示警：具有大地震潛勢

《甄嬛傳》馬拉松第1輪「皇上駕崩飆6.4萬人」！網：破去年紀錄

進入職場後如何輕鬆存錢？　三個實用方法一次看

地震影響　高鐵增2班台中北上全自由座列車「每站都停」

過年紅包怎麼包？　專家教1撇步「錢會再回頭」

台南5.7地震　氣象署：過年期間仍有規模5以上餘震

最冷恐剩3℃　過年全台有雨時間曝

旅宿不再提供一次性備品　春節出遊記得攜帶「也可向櫃台索取」

過年布置讓綠意滿屋！8種舒壓植物陪你放鬆迎新春

過年5大禁忌！　1動作恐招窮神

曾困維冠61小時！「思樂冰妹妹」現身楠西災區　帶工班助房屋修繕

能源署「靈活用電6撇步」　電器加裝定時器可年省683元

台北市社宅17案進行中！　2025年預計完工460戶

真的好兄弟！29歲男遭詐130萬「夜市熱鬧我孤單」　友人秒察不對勁

薔薔隱藏人脈太狂！尾牙竟有「總統府大咖」到場　真實私交曝光

姜白虎年薪1600萬責任感重　多練捕手本季FA挑戰大聯盟？

川普「邊境沙皇」出手了！　放話：每天派軍機驅逐移民

《單身即地獄4》男成員私服風格　陸俊書演過《Sweet Home》是穿搭高手

北韓折損近1／3兵力！　英國防部估：至少4000傷亡

台南東山9起地震均屬崙後斷層　專家示警：具有大地震潛勢

#妡蔆 教粉絲們喊口號 #一粒 偷放空被抓包反應超可愛XD

生活熱門新聞

即／台南震後　00:10屏東三地門5.3地震

快訊／國家警報響！　07：38地震

快訊／全台有感！07：38台南規模5.7地震　最大震度4級

台灣南部00：10地牛翻身！多地區有感

台南、屏東一晚接連規模5.7、5.3地震　氣象署回應了

少見的強度！寒流暴跌溫溼雨變天探6°C

快訊／10級強風要來了　今寒流大降溫「雨最多」地區曝

嘉南連震「往西邊跑」！　學者示警曾文水庫地區：恐有更大地震

正妹業務第一次見！經理吃完飯「飯店大戰2回合」

沒丟衰整年！蛇年「家中8樣東西」一定要清掉

寒流來襲全台凍3天！北部最低溫剩6度

「犯太歲」是什麼意思？　2025蛇年4生肖要注意

台南多起地震　初判為21日餘震

統一發票11、12月中獎號碼出爐

更多熱門

相關新聞

地震影響　高鐵增2班台中北上全自由座列車

地震影響　高鐵增2班台中北上全自由座列車

台灣高鐵受7時39分台南地震後所需地面巡檢、動搖測試及分階段提速需時較長影響，高鐵公司宣布加開兩列台中北上列車，以紓解搭車人潮。

7:38台南又震！高鐵巡檢中　部分列車延誤

7:38台南又震！高鐵巡檢中　部分列車延誤

今晚強冷空氣直衝　過年最凍時間曝

今晚強冷空氣直衝　過年最凍時間曝

嘉南連震「往西邊跑」！　學者示警曾文水庫地區：恐有更大地震

嘉南連震「往西邊跑」！　學者示警曾文水庫地區：恐有更大地震

快訊／10級強風要來了　今寒流大降溫「雨最多」地區曝

快訊／10級強風要來了　今寒流大降溫「雨最多」地區曝

關鍵字：

地震台南氣象署

讀者迴響

熱門新聞

網購電商夫妻楊梅休息站自撞　2死6傷

即／台南震後　00:10屏東三地門5.3地震

快訊／國家警報響！　07：38地震

楊梅休息站2死6傷　死傷名單曝

電動車自撞瞬間起火！目擊者哽咽還原

電動車一家8人自撞2死　27秒影片曝

快訊／全台有感！07：38台南規模5.7地震　最大震度4級

台灣南部00：10地牛翻身！多地區有感

台南連續地震「國中圍牆倒塌」　民宅受損

台南、屏東一晚接連規模5.7、5.3地震　氣象署回應了

少見的強度！寒流暴跌溫溼雨變天探6°C

小女友酒醉！渣男友和麻吉竟在學校操場3P

楊梅休息站自撞釀2死！駕駛火勢撲滅才被救出

30元買12元蔬菜找多少錢？　數學題難倒小學生：不是18元

「國民男主持人」痛毆女工作人員

更多

最夯影音

更多

楊梅休息站電動車超載「自撞起火」　目擊者：想救大人也來不及

#妡蔆 教粉絲們喊口號 #一粒 偷放空被抓包反應超可愛XD

謝盈萱尾牙抽走最大獎 Lulu崩潰「衝上台大鬧」XD

楊梅休息站車禍畫面曝光　電動車自撞「全面燃燒」

年前賠慘了！ 高雄婦騎車沒看路撞「移動豪宅」麥拉倫

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面