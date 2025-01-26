台南5.7地震　氣象署：過年期間仍有規模5以上餘震

▲中央氣象署發布最新地震報告。（圖／氣象署提供）

記者楊惠琪／台北報導

地震亂春節！根據中央氣象署地震測報中心資料，今天上午7時38分台南市楠西區發生芮氏規模5.7地震，震央在台南市政府東北東方41.3公里處，深度8.1公里，屬於極淺層地震。氣象署指出，今早地震仍屬0121嘉義大埔地震餘震，未來一周內仍會有規模5以上地震，但呼籲民眾不用過度驚慌，地震頻率與強度已經在減少中。

根據氣象署測報資料，這起地震觀測到最大震度為4級，出現在台南市楠西、嘉義縣大埔、高雄市甲仙、嘉義市、嘉義縣太保市、雲林縣草嶺、彰化縣二林、彰化縣彰化市。震度3級地區為屏東縣、南投縣、花蓮縣、台中市、台東縣、苗栗縣，震度2級地區為澎湖縣、宜蘭縣，震度1級地區為新竹縣、新竹市、桃園市、新北市、台北市。

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地震測報中心科長甘志文表示，今天上午7時38分台南市楠西區發生芮氏規模5.7地震，震央在台南市政府東北東方41.3公里處，深度8.1公里，屬於極淺層地震。包括台南、嘉義、高雄、雲林、彰化等縣市震度達4級，全台有感，台北雖然只有1級，但因為高樓較多，民眾相對有感。

正值春節假期餘震不斷，甘志文呼籲民眾，這兩天台南地震均屬0121餘震系列，未來一周仍有規模五以上地震，但根據餘震統計，從0121主震發生後，截至今天上午8時，已有109起餘震，其中有31起顯著有感，但地震次數與強度均在減少中，預估未來一周仍會有規模5以上地震，但民眾只要做好趴下、掩護動作，不用過度驚慌。

至於今天凌晨在屏東三地門也發生規模5.3的淺層地震，甘志文說，屏東三地門與嘉義大埔有距離，屬於獨立事件，並非餘震往南擴張，台灣本來就地震多，民眾不用過度恐慌。

