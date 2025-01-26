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陽明交大醫院「醫界特斯拉」行動複合手術室　提升手術精準度

▲▼陽明交大醫院「醫界特斯拉」行動複合手術室。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼陽明交大醫院「醫界特斯拉」行動複合手術室。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

醫療創新的好消息，醫界的特斯拉在陽明交大醫院，這台全台首度引進全球領先的行動複合手術室（Mobile Hybrid OR），設計靈感源自當今最熱門的機器自動駕駛技術(CIARTIC Move)，結合術中3D影像與定位導引功能，可靈活移動至任何需要的手術室，不僅能提升手術精準度，更能大幅改善患者安全性與醫護團隊的效率。

▲▼陽明交大醫院「醫界特斯拉」行動複合手術室。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

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行動Hybrid OR的概念有別於傳統複合手術室需耗鉅時鉅資打造的模式，其設計靈感源自當今最熱門的機器自動駕駛技術(CIARTIC Move)，堪稱是醫界的特斯拉。該設備可靈活移動至任何需要的手術室，並將普通手術室瞬間升級至複合手術室等級，讓每間都是複合手術室。此外，自動駕駛技術還大幅緩解了醫護人力短缺與工作壓力。

陽明交大醫院外科部蔡建和主任說明，行動 Hybrid OR展現出跨科整合的臨床價值，為創傷科、骨科、神經外科、胸腔外科及血管外科手術提供實質效益。在創傷治療中，即時提供3D結構影像，快速精準定位需緊急處理的部位，縮短檢查時間，大幅提升搶救效率。

楊純豪院長表示，陽明交大醫院一向致力於提供最先進的醫療設備與技術，為患者帶來高品質的醫療服務。此次率先引進全台灣第一台行動Hybrid OR，並於第八屆台灣醫療科技展展出這台超越醫學中心等級之新設備，不僅展現醫院在醫療技術方面的持續進步，更為東部地區的醫療服務水準注入了新的活力。未來，醫院將持續關注全球醫療科技的最新進展，為患者提供更安全、高效的治療選擇，守護宜蘭民眾的健康。

▲▼陽明交大醫院「醫界特斯拉」行動複合手術室。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

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