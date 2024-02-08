春節年菜大魚大肉吃太飽　陽大醫院籲小心胃食道逆流症

▲陽明交大醫院肝膽腸胃科醫師林毅軒，衛教民眾春節注意胃食道逆流。（圖／陽明交大醫院提供）

記者游芳男／宜蘭報導

春節團聚期間大魚大肉的年菜吃太飽，陽明交大醫院呼籲小心胃食道逆流症，請民眾避免暴飲暴食，餐後不要立刻平躺，飯後多散步以幫助消化之食物通過胃部進入十二指腸，睡前4小時不要進食等；另外，平時也避免菸酒習慣，氣泡飲料或其他過甜、過酸的飲食也不可過量，以免胃酸分泌過多或是食道下括約肌過度放鬆，導致胃內食物或酸水逆流。

陽明交大醫院肝膽腸胃科林毅軒醫師說明胃食道逆流症的典型症狀，包括有胃酸從胃逆流上來食道，造成口腔或喉嚨有酸酸的味道或胸口灼熱(火燒心）、胸口悶痛等，特別會在吃得很飽、彎腰、平躺或夜間睡眠時發作，嚴重時常會影響患者之生活及睡眠品質；此外，胃食道逆流症也可能以非典型的症狀來表現，如胸痛、長期咳嗽、喉嚨異物感及聲音沙啞等，這些症狀常會使患者以為心臟、呼吸、耳鼻 喉科等方面出現問題，最後輾轉才被診斷出來是胃食道逆流症。

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林醫師進一步說明胃食道逆流症需要仔細的病史詢問，包括症狀出現的時機及是否有合併常見的危險因子，配合身體理學檢查，達到初步的臨床診斷，而常用的確定診斷工具有胃鏡檢查、食道壓力檢查及多管腔食道內阻抗併酸鹼度檢測儀，這些檢查可以提供更精確的評估，進而對症下藥。

林毅軒醫師呼籲胃食道逆流根據臨床經驗，越早就醫效果越好！透過治療及生活保健，都可以快速改善胃食道逆流的狀況，最重要的第一步就是調整飲食與生活型態，胃食道逆流症是現代人常見的文明病，多與肥胖、飲食及生活習慣不良相關，因此，除了減肥與體重控制之外，生活型態務必配合改變，例如保持規律的運動習慣及伸展操，以降低腹圍及腹內脂肪，避免暴飲暴食，餐後不要立刻平躺，飯後多散步以幫助消化之食物通過胃部進入十二指腸，睡前4小時不要進食等；平時避免菸酒習慣，氣泡飲料或其他過甜、過酸的飲食也不可過量，以免胃酸分泌過多或是食道下括約肌過度放鬆，導致胃內食物或酸水逆流。

再來就是內科藥物治療，常用藥物包括利用酸鹼中和原理的制酸劑，此外，近年來台灣已引進鉀離子競爭性酸抑制劑，其相較於傳統質子幫浦抑制劑，更能快速達到最大血中濃度，且不受個體代謝基因多樣性影響，對於治療胃食道逆流症具有相當的效果。不過，陽明交大醫院表示這類藥物成分大多為金屬鹽類製劑，不建議長期服用。如果有胃食道逆流的問題，還是建議要盡快到肝膽胃腸科求診，由醫師診斷並選擇最適當的治療方式。