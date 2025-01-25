連假第二天國道9路段易塞　高公局：南向用路人下午出發

▲下午國1南向87.8公里發生4小客車追撞事故占用內側車道，導致回堵4公里。（圖／高公局提供）



陳威廷／台北報導

明天（26）是春節連假第2天，高公局表示，預估南下車輛為平常1.3倍，建議南向用路人建議於下午時段出發；國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武至左營端等路段，將是明天重點壅塞路段。

高公局指出，今天下午國道車多路段主要為國1三義至台中系統、國5南向南港系統至石碇，並於18時後陸續紓解，其餘路段行車大致正常。截至17時，國道交通量為78.3百萬車公里，預估今日交通量為106百萬車公里，仍在預期範圍。

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高公局指出，今下13時49分國2東向20.2公里發生1小客自撞翻覆事故，導致回堵3公里；14時24分國1南向364.5公里發生2小客車追撞事故占用內側車道，導致回堵3公里；14時50分國1南向87.8公里發生4小客車追撞事故占用內側車道，導致回堵4公里，以上事故均已排除。



▲今下午國2東向20.2公里發生1小客自撞翻覆事故，導致回堵3公里。（圖／高公局提供）



明天連續假期第2日，高公局預估國道交通量為105百萬車公里，與平日年平均92百萬車公里相近，其中南向交通量可達59百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。

高公局指出，明天重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武至左營端等路段，南向用路人建議於下午時段出發，節省寶貴時間。

▲明日國道疏導措施。（圖／高公局提供）