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新竹黑幫駁火1死5傷！警憲擴大臨檢　刑事局長：有信心破案

記者黃彥傑、吳佩蓁／新竹報導

新竹縣竹東鎮昨（24日）下午4時許發生重大槍擊案，當地「三環幫」疑似遭外地黑幫尋仇，造成1死5傷，其中，三環幫董事長劉憲治身中2槍、右手掌遭砍斷，送醫不治身亡。發生重大刑案後，警方昨晚會同憲兵在各路口實施臨檢，刑事警察局長周幼偉也特地南下指揮偵辦全案，周幼偉強調「很有信心在短時間把這個案子偵破」。

▲▼新竹24日發生黑幫火併，造成1死5傷，警方會同憲兵於各路口實施臨檢 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲▼新竹24日發生黑幫火併，造成1死5傷，警方會同憲兵於各路口實施臨檢。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）

回顧全案，昨日下午4時許，竹東鎮北興路二段一家飲料量販店的2樓發生重大槍擊案，目擊者證稱看到5名黑衣人下車後，戴著口罩衝上樓，隨即傳出多聲槍響，約5分鐘後5名黑衣人迅速下樓搭車離開。三環幫董事長劉憲治左腋下及左大腿槍傷，右手掌刀傷斷掌，當場無生命跡象，送醫不治，另有5人受傷送醫。

▲▼新竹24日發生黑幫火併，造成1死5傷，警方會同憲兵於各路口實施臨檢 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

警方偵辦方向目前鎖定黑幫尋仇，主要是「外地」其他黑幫成員，搭乘一台車，蒙面下車後「上樓尋仇」，也懷疑針對竹東鎮當地幫派三環幫，但是確切原因有待檢警進一步調查。新竹地檢署對此次事件高度重視，強調將全力追查真相，並確保民眾的安全。

▲▼新竹24日發生黑幫火併，造成1死5傷，警方會同憲兵於各路口實施臨檢 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

周幼偉表示，他奉署長之命南下支援新竹刑大大隊長李奇勳，本案是危害治安非常重大的案件，警方將對現場的跡證、四周監視錄影器，並整合新竹縣刑警大隊所有情報進行偵查，警方很有信心在短時間內破案。

▲▼新竹24日發生黑幫火併，造成1死5傷，警方會同憲兵於各路口實施臨檢 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

至於是否已鎖定歹徒身分，周幼偉表示：「我們目前有部分情報，還在查證中。」初步了解，警方目前仍朝黑幫尋仇方向偵辦，至於是什麼利益衝突引發殺機，有待進一步調查。

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