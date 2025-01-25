日本關東3名嬰兒急性肝衰竭死亡　驗出感染伊科11型腸病毒

▲嬰兒成為感染伊科11型腸病毒後引發重症的高風險族群。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

伊科11型腸病毒容易導致新生兒在感染後引發重症、甚至死亡。在此之際，日本關東地方去年夏季至今，接連傳出3名出生一個月以內的新生兒，在感染伊科11型腸病毒後死亡的病例，他們在感染後曾出現急性肝衰竭的症狀，目前日本衛生當局正在進行全面調查。

根據《日本放送協會》，日本國立感染症研究所近日指出，從2024年8月以來，光是關東地方就有3名出生一個月以內的新生兒，出現急性肝衰竭的症狀，相關醫療機構在獲報後進行調查，發現3名嬰兒皆感染被稱為「伊科11型腸病毒」的病毒。

伊科11型腸病毒是引發人類重感冒的其中一種病毒，新生兒在感染後偶爾會引發腦膜炎或心肌炎等重症，甚至引發死亡。

儘管目前為止伊科11型腸病毒的感染途徑與情況在日本國內仍未明朗，但是在腦膜炎的相關檢查中，就發現高達90件的病例，其中包含輕症。

同時，在過去7年以來，唯一出現因感染該種病毒而引發死亡的病例，光是2024年就出現1例以上，其他年則並未出現死亡或重症病例。目前日本相關當局正在進行全國性的調查。

兵庫縣神戶市西神戶醫療中心小兒科部長松原康策表示，在感染伊科11型腸病毒後演變為重症上，出生不久的新生兒或早產兒被視為高風險族群，因此必須避免讓新生兒或早產兒暴露在感染途徑中，呼籲平常應該多使用肥皂洗手。