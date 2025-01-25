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寒假讀一天書「勝過開學念一周」　校長教戰會考衝刺攻略

▲▼ 國中會考今起一連舉行兩天。（圖／教育部提供）

▲國中會考倒數，校長建議考生善用寒假衝刺時間。（圖／教育部提供）

記者楊惠琪／台北報導

距離國中教育會考還有4個月，北市華興中學校長曾騰瀧指出，寒假一天的複習時間，等於學期間一周的讀書時間，是考生上考場前最後一個完整的「黃金衝刺期」。他建議考生利用寒假期間確立升學目標、制訂複習計畫、調整學習順序，隨時檢討複習成效，當然也要適度運動與休息，他也提出考前100天、30天的衝刺重點供考生參考。

每年約有近20萬名考生報考的國中教育會考，是國內最大規模的升學考試，今年將在5月17、18日舉行。

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曾騰瀧表示，寒假讀一天書，可能是開學後一周的總和，尤其寒假結束後，考生只剩不到100天就要上考場。

他建議考生利用寒假期間，了解自己未來目標，配合興趣性向，選擇高中、高職或五專，還要依個人習慣建立學習計畫與習慣，每日學習時間、複習的節奏與次數等，並在每日、每周設定彈性時間，彌補落後，並將各單元與觀念弄懂，培養跨單元能力。

曾騰瀧指出，會考考科國文、英語、數學、社會、自然，5科都要均衡準備，並針對個人強、弱科目調整優先順序，建議優先處理弱科並多鼓勵自己，其餘每科列出複習重點，並規劃合適的學習時間，避免單科長時間學習而感到疲憊。不過，他也提醒考生也要適度運動與休息，保持充足睡眠，讀書才會更有效率。

曾騰瀧進一步指出，考前100天為衝刺階段，考生應針對特定單元學習，提升有效的讀書方法，包括認真練習歷屆考題，檢視寫過的考卷、題本，列出自己特別弱的單元，記錄自己的弱點；根據各科的能力做學習時間的調整；寫作測驗多練習開放性題目，以及持續適當運動與休息。

到了考前30天，曾騰瀧建議考生，配合會考日程，開始修正作息時間，維持白日精神最好，不再熬夜，讀書一次專心120分鐘；以及再次複習弱科與之前錯題，完整掌握各科中等難題與簡易題；睡前不用3C產品，完全放鬆，維持深層睡眠與休息；飲食清淡正常，不飲冰冷食物，讓身體與腸胃舒適，還要放下考前的得失心，切勿放棄或失志，保持樂觀、積極面對會考。

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