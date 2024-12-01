老師坐在台下聽！北一女學霸傳授讀書方法：筆記是最強家教

▲陳芃云擔任教師研習活動講師，向台下國中教師分享自己的讀書計畫。（圖／陳芃云提供）

記者楊惠琪／台北報導

IG有上萬人追蹤的北一女高一生陳芃云，從國中開始經營個人社群平台，經常在網路上分享讀書方法、出版國中會考筆記，目前筆記已售出超過百套。日前還應邀參加北市明湖國中「自主學習計畫」教師研習活動，擔任講師工作，連國中老師也想知道這位北一女學霸的讀書方法。

台北市明湖國中日前舉辦「自主學習計畫」教師研習活動，特別邀請陳芃云擔任講師。明湖國中教務主任黃勁文表示，之前看媒體報導陳芃云的升學故事，發現陳同學是時間管理大師，可以在忙碌的國三生活，一邊準備會考、一邊直播、拍片，經營個人社群平台，把青少年容易沉迷的3C做了正面示範，並大方分享自己的讀書方法，值得考生借鏡參考。

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陳芃云今年以會考成績5科A++、作文5級分佳績，考取北一女，但在國中會考前，她把國中三年的手抄筆記彙整成冊，放上網路販售，5科要價近3千元，不到3個月就賣出30套，進帳近10萬元，一度網友質疑：「還沒考試就在賣筆記」，最後她以優異成績證明自己的實力，目前筆記已賣出上百套。

陳芃云在教師研習活動上大方分享自己的讀書計畫，她說，國中一、二年級只要跟著學校進度，上課專心聽講，但建議要勤做筆記，到了國三上學期，跟著學校模擬考進度複習，也要適度放鬆娛樂，寒假過後才是真正衝刺期，她在考前80天，每天唸書4至5個小時，並安排自己的讀書進度，除了讀書外，每周至少要有一天的放風時間。

「筆記就是最好的家教」，從來沒有補習的陳芃云說，自己的讀書方法就是：課堂上專心聽講，勤做筆記，考前努力刷題目，再搭配適合自己的讀書計畫，考前80天掌握好每天的衝刺節奏，重點是要有堅定的信心和意志，「要相信自己能考取理想學校」。

陳芃云在研習活動上也建議國中老師，如何在不同衝刺階段陪伴學生，除了生活常規與課業要求外，更應該給予學生信心，師長們相信與支持的力量更重要。





▲陳芃云建議國中老師給予學生信心與支持的力量。（圖／陳芃云提供）