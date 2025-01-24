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台南市勞工局致贈小紅包　感謝移工與外籍生貢獻

▲台南市勞工局局長王鑫基，代表黃市長親自走訪榮剛材料科技股份有限公司及得生製藥股份有限公司，向移工與外籍生表達市府感謝與關懷。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局局長王鑫基，代表黃市長親自走訪榮剛材料科技股份有限公司及得生製藥股份有限公司，向移工與外籍生表達市府感謝與關懷。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆新年將至，台南市長黃偉哲特別關心在台南工作的移工夥伴與外籍畢業生，指示勞工局於年前致贈過年小紅包，傳遞台南的溫暖與祝福，24日由勞工局局長王鑫基代表黃市長親自走訪榮剛材料科技股份有限公司及得生製藥股份有限公司，向移工與外籍生表達市府感謝與關懷。

王鑫基局長率隊前往榮剛材料科技股份有限公司，將黃偉哲市長的紅包親手送給移工夥伴，感謝他們在過去1年為台南經濟發展的付出與努力。王鑫基局長表示，移工是台南不可或缺的夥伴，市府重視他們的權益與生活福祉，也希望透過這樣的活動讓他們感受到過年的喜氣與臺南的熱情，同時也提醒，春節期間是產業繁忙的季節，職場安全不容忽視，各企業應落實工安措施，確保勞工能平安、順利地迎接新年。

王鑫基局長也感謝榮剛今年願意和市府合作一起辦理移工藤球比賽，總經理康永昌也對市府的到訪與支持表示感謝，榮剛在重視工安方面不遺餘力，未來將繼續與市府攜手，共同營造安全且友善的工作環境，讓所有勞工在安心工作的同時，也能感受到城市的溫暖與關懷。

▲台南市勞工局局長王鑫基，代表黃市長親自走訪榮剛材料科技股份有限公司及得生製藥股份有限公司，向移工與外籍生表達市府感謝與關懷。（圖／記者林東良翻攝，下同）

隨後王鑫基局長一行人前往得生製藥股份有限公司訪視白領專業外國人。該公司目前共有11位就讀台南學校的畢業外籍生，越南籍的中華醫事科技大學畢業生在大學期間便於得生製藥實習，憑藉優異表現，畢業後通過評點制繼續留任，成為該公司不可或缺的專業人才。值得一提的是，得生製藥是2019年「境外生訪視關懷服務」的第一站，這些外籍畢業生如今繼續在該公司服務，為台南經濟注入新活力，顯得格外有意義。得生製藥董事長許海上感謝勞工局多年來的支持與關懷，認為這項服務不僅協助企業更好地融入在地社會，也讓外籍生找到長期發展的機會。中華醫事科技大學校長孫逸民則表示，學校的國際化教育目標正與市府的努力相呼應，感謝勞工局與企業共同為畢業生搭建未來的職涯橋樑。

未來，台南市府將繼續秉持「希望家園」的理念，持續推動移工與外籍生的各項服務，讓他們在台南安心工作、快樂生活，並與本地居民共同打造一個充滿希望與溫暖的城市。

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