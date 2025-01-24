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獨／遭註銷台灣身分後發聲　李東憲：我不過是認祖歸宗

▲台灣跆拳道選手李東憲。（圖／翻攝自微博）

▲台灣跆拳道教練李東憲。（圖／翻攝自微博）

記者陳冠宇／台北報導

曾在領獎台上高舉五星旗的台灣跆拳道教練李東憲，因持有大陸身分證，其台灣身分已遭到註銷。李東憲今（24）日接受《東森新媒體ETtoday》採訪時表示，他不過是堂堂正正認祖歸宗，卻被民進黨政府當作眼中釘；身邊有許多人給他加油打氣，「讓我更堅定自己沒有做錯，我會繼續勇敢地走下去」。

陸委會副主委、發言人梁文傑23日表示，經過查證，已經註銷李東憲，以及曾出現在網紅影片中的蘇士恩等3人的台灣身分，因為他們持有對岸的身分證；被註銷台灣戶籍後，就不能再用台灣的身分證、護照和健保。

《東森新媒體ETtoday》今日聯繫到李東憲，詢問他對此事的回應。李東憲痛批， 民進黨政府這次對他下狠手，「我不過是堂堂正正認祖歸宗，領取大陸身份證，追尋自己的民族根源，這是再正當不過的事」，而民進黨政府卻把這當作眼中釘。

李東憲向支持他的朋友喊話：「謝謝你們的信任與鼓勵，你們讓我更有力量堅持走下去；那些還在猶豫或者有誤解的鄉親們，希望你們能冷靜想想，不要被民進黨帶偏，多去了解真實的兩岸關係」。

《東森新媒體ETtoday》詢問，台灣護照與健保遭到取消後，未來他有何打算？李東憲坦言，這確實給他帶來不少麻煩，但絕不能改變他的決心。他強調，未來的生涯和職涯規劃，肯定會長期在大陸發展，因為大陸能讓他實現自己的價值。

不過李東憲也說，「台灣是生我養我的地方，我也惦記著那邊的親朋好友，等以後有合適的時機，我肯定還是要回去看看的」，民進黨政府的作為也割不斷他和台灣親人朋友之間的情誼。

李東憲指出，昨天陸委會宣布之後，身邊的大陸朋友都特別義憤填膺，紛紛為他打抱不平，給他加油打氣。台灣的朋友們也有很多聯繫他，他們有的同樣對民進黨當局的做法感到憤怒，鼓勵他堅持自己的選擇。

李東憲說，也有一些台灣朋友因為害怕受到牽連，不敢太聲張，「但我知道他們心裡是理解我的」。他最後強調，「這些支持和鼓勵給了我很大的安慰，讓我更堅定自己沒有做錯，我會繼續勇敢地走下去」。
 

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