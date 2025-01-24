2025年美國空軍四大經費難題　空軍機隊「老化」需現代化升級

▲美國總統川普上任後如何升級美國空軍引發外界高度關注。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

川普政府2025年正式新上任，根據全球最大航空新聞網站《簡單飛行》報導，美國空軍四大經費難題，包括下一代空中優勢戰鬥機計劃、B-21項目、美國空軍機隊現代化升級，以及美國太空軍經費問題。其中，美國空軍機隊老化，以及戰備與現代化升級最重要。

美國空軍裝備發展的困境，美國媒體稱，美空軍在常規和核作戰裝備建設方面均處於關鍵的轉型期。在常規作戰平台領域，備受關注的六代機——「下一代空中優勢」有人戰鬥機項目於2024年被迫叫停。

美國《防務新聞》網站報導稱，「在2024年的大部分時間裡，美空軍都在竭力思考如何甚至是否應繼續推進六代機研發計劃」。美空軍部長肯德爾表示，「下一代空中優勢有人戰鬥機的未來將由新一屆政府定奪。」

《中國新聞網》也引述《簡單飛行》報導稱，最關鍵的是下一代空中優勢（NGAD）戰鬥機計劃，該計劃旨在開發第六代戰鬥機。該計劃被上屆政府推遲，由於成本高昂和軍事技術快速發展，該計劃面臨巨大挑戰。川普政府需要仔細評估是否繼續投資先進的載人戰鬥機，還是轉向協同戰鬥機（CCA）無人機等新興技術。這些自主系統旨在與載人飛機一起運行，為現代空戰提供靈活且高效的作戰方式。

▲美軍F-16服役數十年升級與維護都面臨挑戰。（圖／美國空軍）

針對美國空軍機隊老化，戰備與現代化必須升級已引發多次爭論。美國空軍包括F-16和A-10等戰機，已經服役數十年，面臨維護和作戰效能相關的日益嚴峻的挑戰。對這些平台進行現代化改造或用新系統替換，將需要大量投資。

另外，太空軍是在川普上一屆任期內成立的。該報導指出，儘管太空軍成立時間不長，其預算和組織結構仍是爭論的焦點，提議建議將太空軍設為獨立於空軍的獨立部門，以提高其作戰效率和重點。

2025年，美國空軍面臨的資金決策複雜而多面，需要仔細考慮當前和長期優先事項。NGAD計劃、CCA計劃、B-21轟炸機和太空部隊都是決定空軍未來的關鍵領域，平衡現代化升級和財政之間的相互競爭需求將成為川普政府面臨的核心挑戰。