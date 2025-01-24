　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

2025年美國空軍四大經費難題　空軍機隊「老化」需現代化升級

▲▼ 美國總統川普20日上任第一天簽署多項行政命令。（圖／路透）

▲美國總統川普上任後如何升級美國空軍引發外界高度關注。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

川普政府2025年正式新上任，根據全球最大航空新聞網站《簡單飛行》報導，美國空軍四大經費難題，包括下一代空中優勢戰鬥機計劃、B-21項目、美國空軍機隊現代化升級，以及美國太空軍經費問題。其中，美國空軍機隊老化，以及戰備與現代化升級最重要。

美國空軍裝備發展的困境，美國媒體稱，美空軍在常規和核作戰裝備建設方面均處於關鍵的轉型期。在常規作戰平台領域，備受關注的六代機——「下一代空中優勢」有人戰鬥機項目於2024年被迫叫停。

美國《防務新聞》網站報導稱，「在2024年的大部分時間裡，美空軍都在竭力思考如何甚至是否應繼續推進六代機研發計劃」。美空軍部長肯德爾表示，「下一代空中優勢有人戰鬥機的未來將由新一屆政府定奪。」

《中國新聞網》也引述《簡單飛行》報導稱，最關鍵的是下一代空中優勢（NGAD）戰鬥機計劃，該計劃旨在開發第六代戰鬥機。該計劃被上屆政府推遲，由於成本高昂和軍事技術快速發展，該計劃面臨巨大挑戰。川普政府需要仔細評估是否繼續投資先進的載人戰鬥機，還是轉向協同戰鬥機（CCA）無人機等新興技術。這些自主系統旨在與載人飛機一起運行，為現代空戰提供靈活且高效的作戰方式。

▲▼美軍F-16。（圖／美國空軍）

▲美軍F-16服役數十年升級與維護都面臨挑戰。（圖／美國空軍）

針對美國空軍機隊老化，戰備與現代化必須升級已引發多次爭論。美國空軍包括F-16和A-10等戰機，已經服役數十年，面臨維護和作戰效能相關的日益嚴峻的挑戰。對這些平台進行現代化改造或用新系統替換，將需要大量投資。

另外，太空軍是在川普上一屆任期內成立的。該報導指出，儘管太空軍成立時間不長，其預算和組織結構仍是爭論的焦點，提議建議將太空軍設為獨立於空軍的獨立部門，以提高其作戰效率和重點。

2025年，美國空軍面臨的資金決策複雜而多面，需要仔細考慮當前和長期優先事項。NGAD計劃、CCA計劃、B-21轟炸機和太空部隊都是決定空軍未來的關鍵領域，平衡現代化升級和財政之間的相互競爭需求將成為川普政府面臨的核心挑戰。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／陽明山參加餐敘　北榮胸腔科主任柯信國倒地猝死
吸金44億！　保時捷代步「床下全是LV」
小S大女兒「突脫光衣服」邊哭邊跑！　法師一看：纏7個
快訊／兄弟與江坤宇簽10年大約破紀錄　史上最年輕億元男
燒碎三代人！女兒昏迷指數仍是3　母恐成植物人
明天才連假「一半請假了」！　一票笑：今天上班才爽
隔壁起火鄰宅遭殃！18年簽名球燒光　鐵粉崩潰看身心科
義大醫院「升格」醫學中心！　看病最多貴350

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

香港美國商會：逾6成受訪會員預期美中關係惡化

「劉德華」幫朱元璋燒磚？一塊磚頭暗藏明代定都往事

纏訟6年！陸畫家抄襲案登報道歉　終審判決：賠償對方500萬

陸海事系統首艘純電執法船列編　最大航速可維持5小時巡航

中國今冬「最強雨雪來襲」！　多地暴雪寒流黃色預警…降溫超14℃

陸國產抗流感新藥標榜可快速清除病毒　張文宏：全過程只需給藥一次

2025年美國空軍四大經費難題　空軍機隊「老化」需現代化升級

噁！櫻桃發霉還上吐下瀉　超市拒賠償冷回：可能吃太多了

在華美企對川普「普遍悲觀」　美商會：過半數憂美中關係惡化

陸無人運輸機滿載「試跑」成功　「艙門」設計可直接空投作業

全家玩矇眼鏟錢遊戲　他「鍋鏟拿反」鏟了個寂寞XD

【泰格與雪兒】當我ATM?

金鍾國沒認出Jisoo.珉奎　怪照片不像：誰啦！

自小客車右側超車 #自撞 分隔島！「4輪朝天」滑行160m #台中

王心凌彩排狂忘舞步　導演笑喊：罰跳10遍

宇宙邦超狂！李珠珢重磅加盟　「韓籍五本柱太香」李雅英成學姐

#鈕承澤 #假釋 #出獄 ！笑容滿面 手拿小盆栽喜喊：回家陪媽媽

台中男童記錯安親班郊遊日期　苦等3hrs急哭！警到場解開誤會

#徐乃麟 嚴重 #違停 車險被拖走 警2mins完成執法過程曝

#高雄 賓士猛撞分隔島燒成火球 23歲駕駛 #酒測值 0.9

香港美國商會：逾6成受訪會員預期美中關係惡化

「劉德華」幫朱元璋燒磚？一塊磚頭暗藏明代定都往事

纏訟6年！陸畫家抄襲案登報道歉　終審判決：賠償對方500萬

陸海事系統首艘純電執法船列編　最大航速可維持5小時巡航

中國今冬「最強雨雪來襲」！　多地暴雪寒流黃色預警…降溫超14℃

陸國產抗流感新藥標榜可快速清除病毒　張文宏：全過程只需給藥一次

2025年美國空軍四大經費難題　空軍機隊「老化」需現代化升級

噁！櫻桃發霉還上吐下瀉　超市拒賠償冷回：可能吃太多了

在華美企對川普「普遍悲觀」　美商會：過半數憂美中關係惡化

陸無人運輸機滿載「試跑」成功　「艙門」設計可直接空投作業

Summer放閃蕭敬騰：我一直都很幸福！　台北演唱會進度曝光

汪星人助熟男年終獎金倍增！　台中男子幸運刮中100萬

超商開工優惠搶先看！7-11咖啡「買7送7、買10送10」、全家送百元

花蓮福德市場新建營運招商！定位複合型商場　投資8.6億3年完工

毛弟傳不合CP黃宏軒首回應！　被問「是否永遠不可能合體」全說了

女伴要求「搭計程車回家」黃靖倫1舉動失戀了！佳娜：沒錢為什麼要追

快訊／陽明山參加餐敘！北榮胸腔科主任柯信國突倒地猝逝

堅持每周買1張彩券　男「連續10年不放棄」圓夢中3千萬元大獎

大罷免時代來臨？　吳子嘉預言結果「大膽喊1句」：變更混亂

彰化惡火燒死父子　日本連夜趕回...嬤超堅強：有呼吸的先顧好

Darren4歲萌兒亮相喊「要唱歌」　爸求互動...他沉默直接跑掉XD

大陸熱門新聞

李東憲「台灣身分被註銷」　健保沒了！

劉寶傑請辭燒到中國！網不捨狂刷迷因

孩子捐20　遭公益團體嘲諷「摳」

把台灣送上談判桌？　陸「國師」鄭永年：中美可推「第四公報」

中國棋王柯潔暴怒　飆罵裁判：我受夠了！

正妹主播爆紅「上台領獎」　本尊震驚全場！粉絲崩潰了

1分鐘做44次引體向上！22歲女刷新世界紀錄

陸金價已至3747元　他淨賺87萬仍後悔

噁！櫻桃發霉還上吐下瀉　超市拒賠償冷回：可能吃太多了

宋濤赴廣東福建慰問台商　陳玉珍到場共賀新春

福島核處理水獨立檢測　中國稱未見異常

老外也愛喊「胡了」　陸製自動麻將機海外銷量「大漲600％」

陸無人運輸機滿載「試跑」成功 「艙門」設計可直接空投作業

恐龍腳印超清晰！　四川西昌發現1億年前恐龍出沒

更多熱門

相關新聞

F-15E升級！與F-35聯合作戰能力倍增

F-15E升級！與F-35聯合作戰能力倍增

波音向美國空軍交付2架升級版F-15E戰鬥機，配有AN/ALQ-250「鷹式主／被動預警暨生存系統」（EPAWSS），並於16日抵達英國皇家空軍拉肯希斯基地（RAF Lakenheath）。

無人機現蹤「美核武」預定地

無人機現蹤「美核武」預定地

美軍A-10撤出南韓　F-35、F-16進駐

美軍A-10撤出南韓　F-35、F-16進駐

藍批軍購案因兩岸差　綠曝各國提高對中軍備「這幾國也民進黨執政？」

藍批軍購案因兩岸差　綠曝各國提高對中軍備「這幾國也民進黨執政？」

解放軍威脅增　美空軍：我們擁有夥伴

解放軍威脅增　美空軍：我們擁有夥伴

關鍵字：

美國空軍經費難題現代化升級下一代空中優勢川普政府

讀者迴響

熱門新聞

男吃生豬肉屁股痛！骨盆X光長滿詭異白點

「千年一遇」20歲J級AV女優放送辣照

下午3點後「北部50嵐全打烊」　原因全讚爆

開蝦皮賣場從事地下匯兌達10億　3人爽賺1800萬遭起訴

女童投訴耳朵痛！醫檢查耳蝸炸出大量跳蚤

快訊／台中嬤肚子不適！候診時突倒地亡

魔術師表演「人體分割」疑失敗　空等30秒沒還原就推走

28歲脫緬者：詐騙未達標電刑「撐不到過年」

洪一中批刪體育預算　館長開嗆！前空姐翻黑歷史反擊

李東憲「台灣身分被註銷」　健保沒了！

台人大阪亂丟行李箱　紙條2字氣壞網

情人變仇人！尼克星開嗆妙智遭喊告

快訊／江坤宇10年大約！最年輕億元男

最適合愛情長跑星座Top 3

明天才連假「一半請假」虧大！一票秒懂

更多

最夯影音

更多

全家玩矇眼鏟錢遊戲　他「鍋鏟拿反」鏟了個寂寞XD

【泰格與雪兒】當我ATM?

金鍾國沒認出Jisoo.珉奎　怪照片不像：誰啦！

自小客車右側超車 #自撞 分隔島！「4輪朝天」滑行160m #台中

王心凌彩排狂忘舞步　導演笑喊：罰跳10遍

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面