F-15E升級！與F-35聯合作戰能力倍增　擴大戰場優勢

▲美國空軍F-15E抵達英國皇家空軍拉肯希斯基地。（圖／美國空軍，下同）

記者黃聖庭／編譯

波音向美國空軍交付2架升級版F-15E戰鬥機，配有AN/ALQ-250「鷹式主／被動預警暨生存系統」（EPAWSS），並於16日抵達英國皇家空軍拉肯希斯基地（RAF Lakenheath）。

美國空軍說明，2架升級版F-15E分配至拉肯希斯基地的兩支戰鬥機中隊，一架配屬第494戰鬥機中隊，另一架則分配給第492戰鬥機中隊，確保兩個單位都能受益並熟練操作這款具備強化能力的戰機。

第494戰鬥機中隊指揮官考西（Timothy Causey）表示，EPAWSS系統大幅增強偵測和應對威脅的能力，確保飛行員的安全與任務的效能，先進的電子戰系統在與F-35聯合作戰時，能夠發揮倍增的力量，徹底改變行動模式，擴大戰場上的影響力。

美國空軍一直致力於現代化F-15E機隊，確保這些戰機能應對不斷演變的威脅。EPAWSS設計主要提升F-15E的雷達警告、地理定位、狀態意識和自我防禦能力，能在高度威脅的環境中生存並執行任務。新系統能自動偵測、識別並定位威脅，進一步提高飛行員應對能力，還能主動採取干擾、削弱和摧毀這些威脅。

美國空軍最後提到，這批升級版F-15E戰鬥機的交付，是第四代戰鬥機隊現代化的重要里程碑，透過先進電子戰能力，讓第48戰鬥聯隊得以在艱難環境中的做好準備，並繼續支持北約在歐洲和太平洋地區的任務需求。