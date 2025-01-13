海巡43歲3線1高官淪詐團！只賺4021元判刑1年定讞　將送入監獄

▲海巡署的高官竟淪為詐騙集團人頭帳戶，遭判刑1年定讞，要入獄服刑。（圖／記者張君豪翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

海巡署本部秘書室視察洪肇義，在2021年間將自己與手下替代役的帳戶，賣給某詐騙集團，協助詐騙集團騙取民眾金錢，檢警循線逮捕洪肇義。洪肇義被捕後辯稱因投資失敗積欠上百萬債務，經詐騙集團車手頭介紹他投資虛擬帳戶，才會交付人頭戶，賺取4021元。最高法院不採信，13日將他判刑1年定讞，洪男須入獄服刑。

洪肇義現年43歲，中央警察大學畢業後，於2002年間進入海巡署，辛辛苦苦工作20餘年後，已經官拜三線一星，成為秘書室視察，顯然在社會中頗有歷練，但仍逃不過詐騙集團的詐欺話術。

本案因檢警追查LINE帳號暱稱「Sugar」、「姿妃cindy」的詐騙集團，向民眾佯稱：可於「杜老爺智能科技」網站註冊帳號，投資賽馬獲利，藉此向民眾詐騙金錢。檢警循線追查金流匯入的人頭帳戶，最後查出洪肇義與4名替代役的帳戶成為詐騙集團帳戶，最後才發現洪肇義的惡行。檢方依照「詐欺罪」嫌提起公訴。

法院審理時，洪肇義否認詐欺，辯稱自己因為投資失利積欠幾百萬元，經過與詐騙集團劉姓車手頭商討後，對方教導他投資虛擬貨幣，但要提供帳戶供客戶匯款，再由轉匯或提領現金之方式，並從中取得1至2％價差，或經手款項金額之0.5％，甚至有時候利潤還能對半分。自己深覺得此投資合理，才會與對方合作，但沒想到對方竟在事發後消失，賣出去的帳戶所得也僅4021元。

一二審法院均不理會，將洪肇義判處有期徒刑1年，並沒收犯罪所得4021元。全案再上訴，最高法院13日駁回上訴定讞，洪肇義將入獄服刑。