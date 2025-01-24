泰國平等婚姻法正式生效　台灣代表處祝賀：東南亞平權進程中的重大里程碑

▲泰國平等婚姻法正式生效。（圖／翻攝泰國國會第一大黨人民黨臉書，下同）

記者陳弘修／台北報導

泰國平等婚姻法23日正式生效，成為東南亞首個實施婚姻平權的國家。當地民間團體「曼谷驕傲」（Bangkok Pride）特別與政府相關機構合作，在曼谷的暹羅百麗宮（Siam Paragon）舉行慶祝活動。 台灣駐泰國代表處表示，平等婚姻法的生效是泰國在東南亞平權進程中的重大里程碑，台泰兩國在共享價值的基礎上，未來將透過多元領域合作，推動更具包容性的互利共榮。

曼谷驕傲月通常於每年六月舉行，是泰國推動性別平等與多元包容的重要活動。今年因婚姻平權法生效，特別在一月舉辦相關慶祝活動，聚焦婚姻平權主題，象徵泰國在平等與多元價值上的重大進展，及 LGBTQ+ 社群推動性別平權的重要里程碑。

在今天的活動中，泰國總理貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）也透過預錄影片致詞，前總理謝塔（Srettha Thavisin）及曼谷市長查猜（Chadchart Sittipunt）等政要親臨現場，表達對婚姻平權的支持與期許。

▲▼泰國成為東南亞首個實施婚姻平權的國家。

台灣駐泰國代表處大使張俊福﹑公使董思齊與駐處同仁也出席了慶祝活動。張大使在會場與泰國前總理Settha Thawisin握手致意，表達台灣祝福，並與曼谷市長察猜、英國、荷蘭、愛爾蘭、芬蘭、瑞典等大使互動交流，共同慶祝泰國的歷史性時刻。

張俊福表示，台灣作為亞洲首個於2017年完成同性婚姻合法化的國家，深刻體會婚姻平權的重要意義。他也強調，台灣與泰國作為志同道合的夥伴，致力於自由、平等與尊嚴等普世價值的實踐。台灣深切讚賞泰國在推動婚姻平權上的進步與領導力，並期待在共享價值基礎上，深化雙方在經濟、貿易與人權等領域的合作，共同為區域帶來希望與進步。

至於台灣駐泰國代表處公使董思齊本人，他則是在一早特別前往曼谷Bang Rak District Office，見證泰國戶政機構首日正式開放同婚登記的歷史性時刻。

董思齊除了與泰國同婚法案推手、現任人民黨國會議員Tunyawaj Kamolwongwat進行互動交流，表達對泰國婚姻平權進展的高度讚賞，他還與人民黨國會議員Paramait Vithayaruksun、前國會議員Nateepat Kulsettthasith會面，傳達台灣對泰國婚姻平權的支持，並邀請他們赴台分享推動法案的經驗。此外，董思齊也在現場巧遇韓國網紅Mango Couple，並以韓語交流婚姻平權相關議題，展現跨文化對話的熱忱與支持。

▼台灣駐泰國代表處公使董思齊。（圖左一）