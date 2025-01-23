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NCC業務費遭對半大砍再發聲：4月機關恐停止運作

記者蘇晟彥／台北報導

立法院 21 日三讀通過114年度總預算案，共計減列2075億元，刪減金額創下史上新高。其中，NCC儘管倖免「慘遭剩下1元窘境」，但業務費預算仍遭刪減50%並凍結10%。對此，NCC 23日發出聲明，強調此舉對該會基本行政事務運作造成重大影響，預計於4月恐面臨欠缺經費而致停止機關運作之虞，盼事情有所轉圜，以持續保障民眾通訊傳播權益與維護通傳產業發展。

▼立法院審查中央政府總預算三讀，副院長江啟臣落槌通過。（圖／記者林敬旻攝）

▲立法院審查中央政府總預算三讀，副院長江啟臣落槌通過。（圖／記者林敬旻攝）


NCC（國家通訊傳播委員會） 表示，該會「一般行政-基本行政工作維持」業務費刪減50%為3,758萬9千元並凍結10%；另通案刪減項目中，「國內旅費」通刪20％，相關稽查與政策推行將大幅受阻，既削弱一般監理業務，亦對目前防治詐欺政策勢必不利，降低防詐工作的整體效能。

此外，「水電費」通刪10％，未來將面臨沒有預算支應水電費的窘境，並影響民眾與電信業者線上申請系統、網路及電話等基礎功能將面臨中斷、停擺，降低該會對民眾服務品質。至於，「一般事項費」通刪10％，主要係用機關大樓事務管理、清潔保全，環境維護等，以及「房屋、車輛及辦公器具、設施機械養護費」等三項均通刪5％，將使辦公廳舍各項消防、機電、電梯等公共設備及公務車輛，無法維護保養，而直接影響洽公民眾及大樓同仁安全。

NCC進一步表示，立法院審議114年度中央政府總預算案，該會主管業務費用遭刪減50%後，僅餘新臺幣3,758萬9千元，本項費用是維持機關基本運作所需，包含水電費、通訊費及土地租金等。其中土地租金編列新臺幣2,562萬1千元，係為支付該會濟南路辦公室租金，如不支付該筆費用，該會將陷於政府機關違約情事，及債權人向NCC提出法律訴訟。然若先支付土地租金後，所餘1,196萬8千元，依該會113年業務費執行情形推估，整體業務經費將於今年4月用罄，嚴重影響該會業務運作。

NCC強調，業務費經大幅減列後，直接嚴重衝擊NCC對國內外民眾提供服務，影響監理業務、消費者權益，並損及國內電信業及廣電業發展。該會向來秉持精實運用預算的原則，相關費用係機關的基本維持費用，俾利該會得以持續保障民眾通訊傳播權益與發展通訊傳播產業，盼各界予以體察。

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