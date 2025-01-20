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NCC預算遭砍剩1元　急發聲明喊話：影響民眾權益

記者蘇晟彥／綜合報導

立法院會上週五審查114年度中央政府總預算案，藍白立委聯手大砍939億7500萬元，創下史上新高，其中NCC（國家通訊傳播委員會）預算更遭砍只剩1元，對此，NCC 20日發出聲明喊話，114年度單位預算全部7.46億，主要包括NCC員工薪資之「人事費」及「業務費」，若業務費大幅被刪減迫使NCC停止運作，直接影響民眾通訊傳播權益及產業發展。

▼藍白立委聯手大砍939億7500萬元近期引起議論，NCC也在20日發出聲明。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼中央政府總預算 表決大戰 朝野海報過招 立法院院會 內政委員會部分。（圖／記者屠惠剛攝）


NCC說明，該費用是維持機關基本運作所需，其包含水電費用及通訊費等，並未內含文宣費;一旦大幅刪除，該會將無法處理民眾和業者申辦3C產品射頻器材、船舶通訊設備審驗且警消專用電信使用射頻器材進出口也將受阻，致影響社會治安及人民生命財產安全；臺灣電信業近3000億元及廣播電視產業超過1000億元產值發展亦將蒙受不利益。

NCC指出，現行該會業務已高度數位化，並於北、中、南三區設有監理處，受理民眾申辦包括專用、業餘無線電及射頻器材進口等案件。除了全面公文電子化外，民眾及業者均透過「射頻器材審驗認證系統」、「通訊傳播電台執照系統」申辦相關業務；以3C產品審驗為例，113年處理案件達25,600件。一旦系統無法運作，將直接影響3C新品上市時間，民眾自用進口也受阻礙。

同時，NCC表示，該會負責建物內電信設備審查與審驗，對促進固網寬頻至關重要，民眾對高品質通訊網路的需求殷殷期盼，113年受理案件就達29,959件，相關費用被刪減將損及民眾權益鉅甚。另外，全球暖化致氣候多變，電信業者建置新型基地台（含高抗災基地台）進口時程的延遲，將導致通訊品質無法優化，也弱化臺灣通訊抗災能力。
再者，因NCC配合打擊政策需定期稽查國內電信業者各大門市，若國內旅費被刪減，相關稽查與政策推行將大幅受阻，既削弱防一般監理業務，亦對目前防治詐欺議題勢必不利，降低防詐工作的整體效能。此外，NCC目前仍有辦公處以租用方式，土地租金若遭刪減，將面臨無法合法使用的窘境，NCC為民眾提供服務品質下降。

NCC強調，該會秉持精實運用預算的原則，努力提升機關效能服務全體國民，目前受限於委員人數不足只能召開諮議會議，但每個月還是有300、400多件行政處分在進行，相關費用係機關的基本維持費用，若遭大幅度刪減，連基本業務都將會遭受重大打擊。

NCC再次重申，預算刪減案可能對機關運作及民眾權益帶來深遠影響，對於外界期待加強監理作為，NCC將繼續努力，但仍應維持機關基本運作需求，再次呼籲立法院在審議過程中能審慎評估，持續推進國家通訊傳播事業的發展，保障民眾與業者的切身權益。
 

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