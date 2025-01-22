年前強力打詐！南警破獲37詐團逮225人　假幣商集團狠撈2.5億

記者林東良／台南報導



台南市警局農曆年前執行政署規劃「全國同步打擊詐欺專案行動」，針對詐欺集團、機房及網路詐欺等加強打擊，共計查獲37個集團、225名嫌犯，並查扣現金新台幣217萬餘元、虛擬貨幣1607萬元、汽車2輛、土地2處及房屋2棟、DMT設備5台、手機、電腦主機及收據等證物，成績斐然。

▲台南市警局農曆年打擊詐欺專案行動，共計查獲37個集團、225名嫌犯。（圖／記者林東良翻攝，下同）

刑警大隊偵六隊偵破蘇姓男子等6人詐欺集團案，警方獲報台南市有蘇姓男子為首詐欺集團，涉嫌招攬吸收成員，向網路上欲求職之民眾詐取金融帳戶，作為詐欺被害人匯款之人頭帳戶，再指揮車手前往各金融機構提款機提領贓款，經報請台南地檢署檢官指揮偵辦，在新北市、台中市、高雄市、台南市等地區，陸續查獲蘇姓犯嫌等6人到案，並查扣電腦主機1台、行動電話2支、識別證、印章、收據、現金贓款新台幣4000元及愷他命1罐等證物。

刑警大隊科偵隊偵破吳姓男子等8人假幣商集團水房案，該假幣商集團以吳姓主嫌為首，由該假幣商集團向被害人佯稱投資虛擬貨幣操作可獲高額利潤的詐術，使受詐騙的被害人依詐騙集團的指示設立錢包地址，再以明顯超過市場行情的價格向特定「假幣商」購買虛擬貨幣，並依指示將購得之泰達幣打入詐團指定錢包地址而牟利，經清查與該假幣商集團交易之被害人高達181人，交易款項逾2億5000萬元。

經該隊長期蒐證、調查，並與刑事局電信偵查大隊偵三隊、台南市警刑警大隊偵七隊、麻豆分局、台北市警刑警大隊偵二隊、宜蘭縣警局羅東分局等單位共組專案小組，報請台南地檢署檢察官晟榮指揮偵辦，於1月8日在宜蘭縣、新北市、台中市等處查獲洗錢水房，共拘捕犯嫌8人，扣得手機14支、電腦主機1台、筆電2台、公事包1個、教戰手冊、隨身碟、筆記本、註記詞卡、點鈔機、公司章等贓證物，其中吳姓主嫌等5名犯嫌經法院裁定羈押。

該假幣商集團經手詐騙金額款項龐大，為追回犯罪所得，專案小組經幣流分析逐一抽絲剝繭，檢具事證向泰達公司申請凍結該假幣商集團錢包，並向台南地院聲請並經核發扣押裁定，查扣44萬餘顆泰達幣（約等值新台幣1409萬元）。

台南市警刑警大隊大隊長李宏倫呼籲市民了解高獲利必定伴隨高風險，民眾要提高防詐意識，不要輕信來源不明投資管道或網路連結，如接獲各種疑似詐騙訊息，可向鄰近警察機關諮詢或撥打110、165反詐騙諮詢專線查證；如有發現可疑人、事、物，請勇於向警察機關檢舉，警民一同打擊犯罪，共同維護社會治安。